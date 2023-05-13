吳業坤否認撐泥鯭：我一句說話都冇講過

薛家燕主持的新城電台節目《開心大派對》舉行預祝母親節活動，廣邀吳業坤、王梓軒、安俊豪、歐信希、「聲夢」學員鍾柔美及潘靜文擔任表演嘉賓。吳業坤對於爆出泥鯭同姜糖罵戰當日，網晒自動門相。由於標誌跟人氣男圑MIRROR的Logo相似，故被揣測他疑似批評MIRROR粉絲。問到他是否撐黃心穎男友泥鯭，他表示：「唔係啦梗係，完全都唔係好了解發生咩事。」

他謂相信外界欲了解圖的意思，其實他只是覺得自動門的圖案有趣才公開分享，又覺得：「可能大家比較敏感，覺得我有唔同立場，但其實我一句說話都冇講過，係好簡單一張相，希望大家唔好捕風捉影咁敏感，只係純分享，大家覺得有趣就OＫ。」又強調自己不是狡辯。

問到日後可會避開較敏感的歌手名？他覺得：「咁做人會好攰，其實做都已經好攰啦，仲要諗呢樣，諗嗰樣，以前都唔會有咁多呢啲嘢，我以前都同193一齊玩，嗰時大家都冇乜嘢，之前我演唱會都有邀請MIRROR，好多呢啲嘢都冇問題，到依家都好開心，希望大家好和諧喺樂壇度努力，我個人大個咗，呢個係最希望睇到嘅事情。」

他再重申不太了解整件事，所以不作參與，希望大家只睇開心事，又主動提及其小狗，笑指自養狗新聞曝光後，收到朋友賀喜他有BB：「阿霆鋒都即刻Send Message，（邊個霆鋒？）黃庭鋒真係恭喜話我咁快，我仲諗快乜嘢？」又指狗狗是和日藉太太一齊撫養，因太太一直都養小狗：「佢覺得嚟到自己地方，養狗會好開心啦。我湊完狗後，發現湊狗都咁辛苦，相信將來湊小朋友要多啲時間，先有精力去培養一個孩子。」而他婚前養的兩隻貓就交由母親照顧：「因貓貓好黐我阿媽。」

同場，薛家燕表示是晚筵開40席，讓其已為人母、婆婆及嫲嫲的Fans開心一晚：「其實個活動因疫情而延期多次，今次搞得成我都好開心，本來我要返內地做嘢，但因為呢個活動而順延咗。」至於如何慶祝母親節，她說會和孫仔及一家人食飯：「不過好早，5點鐘食，之前會去西九睇日落，（男友會唔出席？）唔知啦，應該就唔會啦。」