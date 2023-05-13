俄妹有幾高「汁」（質），相信唔使點多解釋啦，只係喺Cosplay界中，近年有冇邊位冒起得極快，兼且樣索身材正嘅女Coser呢？當然有啦，好似Ulichan就係其中一位。

貨真價實

大部分活躍網絡嘅性感女Coser，都自稱係動漫迷或電玩迷，所以Cosplay每一個角色都能夠還原神𩪷。不過明眼人都知，究竟佢哋當中有幾多個真正動漫迷及電玩迷，確係有待商榷，只係同一個問題，落喺呢位現居於俄羅斯聖彼德堡嘅Ulichan身上，卻係絕對唔會令人懷疑佢對動漫及電玩嘅熱情，點解咁講呢？

原來喺2021年底先至開始活躍社交平台，並憑住性感Cosplay造型及迷人樣貌，而獲得極高人氣嘅佢，未爆紅之前，佢曾經喺遊戲製作公司工作，又參加過動漫知識比賽，更打入最後十強，成績優異。此外，佢嘅打機實力亦相當強勁，強到曾經成為職業電競隊嘅陪練員，所以佢絕對係貨真價實嘅動漫迷及電玩迷。

火辣吸金

既然佢打機勁動漫精，點解會做咗性感女Coser呢？Ulichan稱喺解釋呢個問題前，先要講點解佢會接觸到Cosplay文化。話說喺遊戲製作公司工作時，佢經常跟Coser接觸，因而燃起佢對Cosplay興趣，更參與唔少Cosplay活動，隨住演出經驗愈嚟愈多，佢決定辭職，正式投身Cosplay界，並開設社交帳號吸納粉絲，銳意成為人氣性感女Coser。

Ulichan表示走性感路線嘅目的，除咗因為更加吸睛，同時出售Cosplay寫真吸金外，另一個原因係，佢覺得既然決定行性感，點解唔索性將尺度變得大啲呢？喺問到佢對自己邊個部位最滿意時，Ulichan自信話胸部及臀部都係最吸引嘅地方，仲叫大家睇佢嘅寫真時，記得落足眼力去欣賞呀！

Profile

出生地：俄羅斯

身高：170cm

三圍：35D-24-37

Ulichan嘅寫真尺度之大，可謂直逼成人模特兒。而雖然佢夠火辣迷人，但對粉絲嚟講，佢敢言個性更係吸引之處，不過Ulichan笑稱只係有感而發，反而叫粉絲多啲睇佢嘅寫真仲有得着喎！