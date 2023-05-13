郭思琳升呢人母首個母親節　感激囝囝緩和夫妻摩擦

女星郭思琳為人母後度過首個母親節，她稱雖因兒子而與老公多了摩擦，但家庭反而更和諧，並開心多了個前世情人拍拖，為照顧兒子她甘於暫時放下電影工作，開創網上童裝生意。

郭思琳去年跟吳浩康奉子成婚，誕下兒子「撐撐」，今年是她升呢為人母後的首個母親節，感受特別深刻，她表示：「上年母親節BB仲喺肚入面，今年係個實體，好實在。」她稱自小跟母親感情要好，媽咪既要上班又要照顧三名小朋友，在她心目中媽咪絕對是強人：「我中學時有反叛期，掛住踩板同拍拖，無心向學，激到媽咪好嬲，但佢仍然不離不棄，對我好好，到我大個咗搬到好遠住，佢都會搭個幾鐘車送湯畀我飲，好Sweet。佢係模範母親，依家我有咗小朋友，我會將媽咪嗰套用喺『撐撐』身上。」

作為新手媽咪的思琳自認對BB照顧得無微不至，沒有烏龍事件簿，最甜蜜是每天接近天光時分，BB會自動靠近她的心口睡覺，她冧爆說：「感覺係同佢拍拖，多過同我老公拍拖，好在我係生仔，如果生女我會呷醋。」他自言雖然因兒子而跟老公更多摩擦，但兩人關係反而變得更好：「雖然有摩擦，但大家好快原諒對方，小朋友令家庭和諧咗，知道最重要係個家，無謂因為鬧交冇咗個家。」

至於工作方面，思琳直言希望在小朋友上學前，自己能盡量陪伴對方身邊：「如果拍戲要放低BB，我會癲，雖然我好想出來做嘢，客串都可以，長時間就未必得。」她透露現時籌備網上童裝生意，既可在家工作，又可以滿足自己的購物欲以及由兒子充當模特兒，一舉三得。問到會否再生，思琳笑言生完「撐撐」第二天，老公已跟她說想多要一個兒子：「老公驚我第一胎經歷過咁辛苦嘅生產過程，我會驚咗生小朋友，我係有驚，但如果個天賜畀我，我就生囉，我至少會生兩個，唔想兩胎相隔太遠時間，寧願一次過辛苦。」

場地：Amelia Hong Kong @ Harbour City