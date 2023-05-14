星語︱被霆鋒以愛同化　王菲減獅子霸氣勁貼地

今日係5月14日，睇是日星座運程之前，不如挑戰吓IQ題，點樣用三盞燈同一張櫈製造緊張氣氛呢？想知答案就要睇《星語》喇！入正題先，今日嘅幸運星係獅子座，你哋幸運指數排喺第一位，生活稱心如意，好好享受喇。天后王菲正正係獅子座，自從2014年同謝霆鋒世紀復合之後，佢兩個愛得愈嚟愈高調，早前更加上演世紀拖手，真係Sweet到暈！而且可能近得男朋友多，王菲都畀霆鋒同化到更加貼地，一向低調嘅佢曾經多次拒絕同粉絲合照，但近來就轉行親民路線任人影，仲同旅客一齊逼巴士，有野生捕獲佢嘅網友大讚王菲皮膚水潤有光澤，果然戀愛中嘅女士係最靚嘅！

今日對山羊座嘅朋友嚟講係談情說愛嘅吉日，着綠色衫有助提升魅力。山羊座嘅張繼聰雖然角逐今屆香港電影金像獎「最佳男主角」同「最佳男配角」都空手而回，但佢拖住太太謝安琪行紅地氈已經大殺四方。其實張繼聰由早年畀人話「靠老婆養」，到依家被形容為「識嫁要嫁張繼聰」都咪話唔犀利，甚至連謝安琪早年無啦啦同陳奕迅傳緋聞，張繼聰都話聽到後只覺得人生好奇妙，連情敵都安排咗歌神畀佢。咁豁達、態度咁正面，唔使着綠色衫都一樣咁有魅力！