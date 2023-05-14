【是日通勝】

農曆三月廿五

癸卯年 丁巳月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍、沐浴

忌：動土、安床、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、19、30

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：不滿現狀，與其怨天尤人，倒不如做好自己。

金牛座：愛情運非常好，嘗試表白有望打動心儀對象。

雙子座：施比受更有福，有能力應多幫助有需要的人。

巨蟹座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

獅子座：幸運指數排首位，生活稱心如意，好好享受。

處女座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

天秤座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，三思而後行。

天蠍座：做事忌得過且過，有清晰目標才可走出困境。

人馬座：愛情運比較弱勢，不夠主動難獲愛神眷顧。

山羊座：談情說愛的吉日，綠色衣着有助提升魅力。

水瓶座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

雙魚座：獲得幸運之神眷顧，宜把握時機追尋夢想！

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）虎 易破財

鼠：人緣佳，陪家人共度母親節，心情舒暢。

牛：偏財旺，但謹記長賭必輸，不可沉迷！

虎：是日沖煞，財運差，消費欲望要克制。

兔：抵抗力下降，身體出問題，精神狀態差。

龍：受財神關照，易買到物美價廉的產品。

蛇：心情靚，出席朋友聚會，易獲有利資訊。

馬：下午運氣回落，與人相處要注意言行。

羊：跟伴侶不要斤斤計較，凡事多予包容。

猴：別待在家裏，多參加社交活動有好處。

雞：運勢不如人意，遇上麻煩勿自亂陣腳。

狗：勿沉迷享樂，對家人的關心要多一點。

豬：心緒不寧，出錯機會大，易有金錢損失。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

廚房四不放

俗語有云：「廚房四不見，平安又順暢。」廚房是烹煮食物的重要地方，也是一個家庭的胃。風水上有很多地方要注意，究竟哪四種物件不宜擺放在廚房？

1.鏡子

廚房為火旺之地，而鏡子具有較強的陰煞之氣，如果鏡子擺放在廚房或對着爐灶，會形成「一廚有二灶」，或鏡神和灶神對沖的格局。這種情況容易對家中成員的健康產生不利影響，還容易影響夫妻感情。

2.雜物

家庭講究的是「氣場」流通，家淨，好運才會進門。廚房本身是放置物品比較多的地方，如果雜物太多，會顯得亂糟糟一團，影響人的心情，其次容易孳生細菌，對屋主的健康運有不利影響。

3.打火機

打火機屬於易燃物品，尤其廚房是經常生火煮飯的地方，一旦將打火機擺放在廚房裏，容易出現爆炸和引發火災的情況，故此廚房裏不宜放打火機。

4.掃把

掃把是用來清潔的日常物品，將它擺放在廚房，雖不會破壞家宅的風水氣場，但這畢竟是用來掃除污穢的物品，對廚房的衞生有一定影響。