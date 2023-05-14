鄧月平放下名牌晒腿殺落旺角　格價買花冧媽媽

藝人鄧月平（Larine）近期成了「風頭躉」，除於金像獎紅地氈以一襲性感裝束殺盡全場之外，又被爆「忽然富貴」於社交平台大晒豪宅及名牌包包，不過她否認富貴傳聞，又指擔心會影響工作被殺價。

日前她被拍得現身旺角花墟買花，平日出席活動周身名牌的她，私底下打扮平實，穿上短裙孭着公仔背囊四圍行，買花亦專攻平靚正貨色，百餘元有一大堆，期間見她買「煨番薯」醫肚，相當貼地！買花之後，她轉往水晶舖，對催財黃晶甚感興趣，不時拿上手打量一番。

自爆「母女的浪漫」

事後，Larine接受電話訪問，原來當日她買花是想氹媽咪，她說：「我想砌一盤花送畀媽咪，作為母親節禮物。（仲去咗睇黃晶？）因為媽咪做美容生意，都信風水，想幫佢擺啲催財風水陣，等佢做嘢可以順心啲。」她與母親關係甚好，還大爆「母女的浪漫」，笑說：「媽咪好鍾意喺我床邊睇我瞓覺，佢太錫我，但唔想嘈住我瞓，所以就喺旁邊望住，但有時我半夜醒咗會嚇一嚇，不過都係好窩心嘅。」

Larine還讚母親持家有道，從不求回報，只望子女開心，令她想做得更好來回饋媽媽，談到有甚麼終極目標時？她不忘幽自己一默：「『豪宅平』當然想將來真係可以送豪宅畀媽咪，等佢住得更好。」