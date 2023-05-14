東方日報C2：洪欣反口冇離婚　網民憂被揸痛腳

女星洪欣與內地男星張丹峰本月初宣布離婚，惟「分訊」12日後，昨日又離奇轉口風發致歉信否認婚變，指夫妻間因家事矛盾引發情緒化言論，並指張丹峰的經理人畢瀅沒有介入他們的感情，承諾會努力學習經營婚姻。不過有網民憑致歉信格式，加上洪欣再次留言似有弦外之音，擔心她被控制人生！

52歲洪欣本月一日凌晨時分發文：「我和張丹峰不再是夫妻關係」，宣布與年輕10歲的張丹峰結束14年婚姻，震驚娛樂圈！當時她為了公告分訊，於半小時內3度發文，更嬲爆指被某人一直刪貼文，似有所暗示，故網民矛頭直指張丹峰，未幾張丹峰蒲頭發文：「對，不過了！@洪欣」，大抵觸動了其神經，以致他通宵與網民對罵，還爆粗洩憤：「你哪隻眼睛看到我刪了！」而被傳介入兩人婚姻的畢瀅，叫他們別拿離婚開玩笑，並兩度開Po，一副隔岸觀火的態度。

深表歉意 作出反省

雖然「公告離婚」事件不斷發酵，有網民更爆料指洪欣已叫兒子張鎬濂改姓洪，不過當事人未有回應。沒料洪欣與張丹峰昨晨來個反高潮，一同發出「致歉信」否認離婚，先發文的洪欣指兩人因家務矛盾而引發情緒化言論，行為屬不負責任，對此深感自責及愧疚，故藉此向大眾致歉，更力挺畢瀅非小三：「我們夫妻之間的矛盾，從來不是像網絡上一直流傳的我老公『出軌經紀人畢瀅』，我們之間的矛盾都與畢瀅無關」，她承認夫妻之間會面臨一些問題，惟謠言愈演愈烈，不知從哪裏作解釋的起點。

兩人自責一直沒有妥善處理感情問題，亦沒有好好給粉絲交代，深表歉意，承諾會作出反省：「我們願意努力學習如何經營婚姻，如何處理夫妻之間生活瑣事的摩擦。」希望以實際行動及努力為社會和公眾帶來更多正能量，其後張丹峰轉發洪欣的發文，並留言：「真的深感歉意，希望能得到大家的諒解！」

「難不成真的被控制」

致歉信公開半天已錄得1.8萬留言，網民反應不一，除了指格式奇怪，文中又強調畢瀅未有介入夫妻關係，加上洪欣再次留言：「這個世界上如果有多一點包容心和善良的心，你說多麼美好。」似有弦外之音。亦有網民擔心洪欣被控制人生：「根據之前說有人刪她貼文，合理懷疑這個是三發的」、「你有甚麼把柄在你老公那裏嗎」、「難不成真的被控制」、「更像是畢瀅寫的，好處全讓畢瀅佔了」、「畢三早說他們是吵架了！」未知洪欣會否再現身「拆彈」。

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