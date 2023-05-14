李克勤闊別6年再登紅館開騷　盧淑儀罕帶兩子撐場

歌手李克勤昨晚（13日）於紅館，展開7場《弦續 李克勤·港樂演唱會》，全場無虛席，所屬公司英皇集團主席楊受成與太太陸小曼、Gin Lee、泳兒、楊天宇等拉隊捧場，其太太盧淑儀與兩名兒子李立仁及李力司，低調於開場才現身觀眾席，至於謝霆鋒、古巨基、甄子丹及太太汪詩詩、炎明熹、張敬軒、張學友及郭富城等則送上花藍，祝賀克勤演出成功。

克勤以紅色西裝搶眼登場，先唱出《一個人飛》、《兩人行》及《一千零一夜》揭開序幕。相隔6年再開個唱的他，不忘向台下粉絲問好：「大家好，別來無恙？可唔可以畀我感受吓濶別咗6年嘅掌聲及歡呼聲？係咪有人第一次嚟睇我嘅騷？睇吓我有幾多『新客』，老闆應該覺得可以簽多幾年嘞！」

克勤繞場獻唱時，觀眾送贈玩具及利是，他打趣：「呢啲係中國人嘅美德，利是唔係過年先畀，全年暢通，只要真金白銀就得。」當換上白色西裝又唱又跳《護花使者》，台下反應熱烈，他卻自嘲說：「全場只有『英皇』人企晒起身，就知道我對快歌嘅掌控能力，不過大家可以放心，因為全晚得呢首。」一向喜歡《星球大戰》的克勤唱《C3PO》時，舞台升上電影中C-3PO擺設，他禁不住笑說：「真係好靚，做完演唱會我買返屋企擺放。」

近兩年於內地擔任《中國好聲音》導師的他，邀來曾是學員的伍珂玥及梁玉瑩擔任嘉賓。身穿黑色bra top的伍珂玥與克勤合唱《愛一個人》及《刻不容緩》，她不忘大讚克勤：「好鍾意提攜新人，克勤老師做幫我完咗兩個夢，第1個係出道，第2個就係喺紅館唱歌。」克勤即鼓勵對方：「妳第3個夢應該係喺紅館開騷，請我做嘉賓！」克勤再與梁玉瑩合唱《天水、圍城》及《合久必婚》，梁玉瑩指今次是人生首次參加演唱會，竟成功站上紅館，及參與克勤的個唱，又指克勤是自己的太陽，在迷惘及沒信心時給她勇氣，克勤即搞笑說：「唔使再吹噓我嘞，佢哋已經買晒飛。」

演唱會原定準11時完場，但歌迷大叫encore及不肯散去，克勤再次登台多謝大家，又解釋因疫情關係，要保持健康完成演唱會，所以沒有握手環節，望粉絲體諒。他又感性地說：「多謝你哋，去年公司話我要開演唱會，真係諗咗好耐應該做啲乜，依家樂壇發展日日唔同，我應唔應該再開演唱會呢？最後決定咗同香港管弦樂團合作，我以為應該好容易，但原來花嘅時間比正常演唱會絕對唔會少⋯人大咗會珍惜每場演出，依家會記得每個人發出每一吓嘅掌聲同歡呼聲。」之後他唱出《誰願分手》及《深深深》，為首唱演出畫上完美句號。