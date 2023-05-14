【心理測驗】給媽媽的甜心蛋料理

今日就是一年一度的母親節，當然要畀媽媽休息一下啦，可能有不少人會選擇親自下廚煮番餐慰勞媽媽，但你又知唔知原來選擇煮甚麼都可以反映你的個性，想了解自己多一點？不如一齊嚟試吓準唔準。

【問題】

假如現時你要為媽媽及自己做一份早餐，你會選擇做以下哪一種蛋料理？

A.炒蛋

B.水煮蛋

C.荷包蛋

D.溏心蛋

【結果分析】

A自制驚喜感

思維跳躍的你總不按常理出牌，很信任自己的直覺，是一個果斷且難以預測的人。在別人的眼中，你可能是一個我行我素的人，不喜歡熱鬧，但卻可以莫名受到周遭朋友的喜歡，只要頻道一致就可以為大家帶來歡樂。

B.自制安全感

為人保守的你不太敢於創新，害怕風險，只有步步都在自己的掌握之中，才會覺得有安全感。但這樣的你在別人的眼中，是一個穩重、低調且可以依靠的存在，很會安慰人，令大家都喜歡找你。

C.自制浪漫感

你是一個很有想法的人，想做很多的事，但卻不知從何入手。在生活之中，浪漫的你充滿著儀式感，令身邊的人感到受重視，是一個擅長表達感情的人。同時亦非常懂得與別人交流。

D.自制神秘感

常帶有一絲神秘感的你有時會顯得是另外一個世界的人，自我保護意識比較強，不太願意為了別人而改變自己，更不願意分享自己的心事。雖然很少有人能走進你的內心，但一旦認定就會卸下保護色。