Crossover下午茶　滋味美點食住靚

每逢周末都想同閨密聚一聚，最佳的聚會莫過於品嘗又靚又美味的Afternoon Tea，最近有不少餐廳與美妝品牌聯乘，帶來限定主題的下午茶之餘，亦有不少女生喜歡的朱古力品牌將可可滋味融入下午茶鹹甜美點之中，帶來別具風味的午後悠閒時光。

少有南非風味

位於金鐘的AMMO首次與來自南非的先進可持續微生物有機護膚品牌ESSE合作，於即日至6月30日期間帶來護膚品牌抗衰老和優化皮膚的理念為題的「Rewild〈重塑新肌〉限定下午茶」（兩位用）。餐廳行政主廚Fung Wong以南非的南北菜式為靈感，創作了一系列的異國風味鹹甜美點，包括大蝦煙肉Chakalaka、吞拿青瓜蕎麥卷、南非霹靂霹靂雞及咖喱牛肉麵包盒子；還有馬爾瓦布丁、南非博士茶蘋果果凍、牛油果啤梨蜂蜜希臘乳酪及開心果焦糖布丁，當然少不了下午茶經典的英式鬆餅，餐廳特配了凝脂忌廉及士多啤梨玫瑰果醬，女生必Like！此外，下午茶特別搭配清新的「AMMO Garden」氈酒雞尾酒及「Virgin Mojito」無酒精雞尾酒供大家選點。推廣期間享用限定下午茶，每位皆可獲贈適合任何膚質的「ESSE水潤抗衰老套裝」，內有全方位保濕噴霧、敏感水潤保濕霜及抗衰老淡斑護手霜（數量有限，送完即止）。餐廳同步推出限定下午茶的精緻外賣版（需1天前預訂），絲打們可以隨時與另一半或閨密到戶外或海灘甚至舒適的屋企內享用，

清新茶香

不少韓國美妝品牌深得巴絲打喜愛，而香港港麗酒店樂聚廊就首次聯乘韓國殿堂級尊貴護膚品牌安瓶專家AMOREPACIFIC，於5月15日至6月14日帶來全新的「雨前一™初夏茶語下午茶」。所謂「雨前一™」是護膚品牌的抗氧化精髓，亦是濟州茶園以人手採摘第一片初出的嫩葉，正值色、香與活性效能最盛之時。酒店店行政總廚李文祺師傅帶領其廚藝團隊以此為靈感，糅合韓食中的泡菜、韓國牛肉、柚子等，炮製出雲石芝麻慕絲、綠茶歌劇院蛋糕、綠茶紅豆蓉泡芙、大豆奶凍配柚子薄片及綠茶忌廉、黑芝麻瑪德蓮蛋糕，以及韓式牛肉卷、綠茶雞蛋軟包三文治、泡菜芝士飯餅、炸脆牛骨髓配柚子蓉及三文魚蟹肉腐皮卷。還有為下午茶特別推出的綠茶及大豆口味鬆餅，搭配自家製士多啤梨果醬、藍莓果醬或德文郡牛油忌廉，相當精彩。餐飲亦夠晒特別，是特調柚子梳打或葡萄柚綠茶特飲，大家亦可自選TWG茗茶或即磨咖啡；絲打享用全新下午茶還可獲贈護膚品牌的初夏保濕美肌套裝，當中有100%綠茶精華原液、竹露水潤面霜、亮肌潔顏粉及品牌換領卡以換取100%山茶花原液安瓶、煥采乳液及尊尚購物優惠。

花都法式風情

喜歡High Tea又喜歡優質朱古力的，就不要錯過唯港薈大堂餐廳GREEN與法國奢華朱古力品牌La Maison du Chocolat於即日起合作推出的「La Maison du Chocolat法國風情」下午茶，更將浪漫之都的巴黎艾菲爾鐵塔帶到餐廳，有別於一般的下午茶，除了以層架盛載鹹甜美點外，還有6道美食，菜式有香草牛油焗法國蝸牛配炒蛋及魚子醬、法國鵝肝醬釀蟹肉配蒜蓉包、法式焗青口配普羅旺斯、法式忌廉龍蝦湯，主菜可從法式紅酒燴牛面頰肉配薯蓉、法式紅酒草飼西冷牛扒配薯蓉、雲呢拿忌廉汁伴香煎三文魚柳配鮮茄沙斯、法式芝士焗加勒比野生龍蝦尾配田園沙律等，而化身艾菲鐵塔的下午茶架上就放置有8款精緻的法式甜點，包括瑪德蓮、蝴蝶酥、朱古力和馬卡龍等，另有自家每天鮮焗的英式傳統鬆餅配奶油忌廉及自家製草莓荔枝玫瑰果醬，並可選配illy咖啡或TWG優質茗茶，又可加配無限供應的自家製草莓雪糕；於周末及公眾假期更可額外獲贈法國氣酒一杯。另外，亦可獲得限量朱古力禮盒（先到先得，送完即止）。