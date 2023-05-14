Van Life Concept　未來全地形伴「旅」

繼Barchetta Concept之後，廣汽(GAC) 歐洲研發中心發表第2款Car Culture系列純電概念車--Van Life Concept。其造型酷似月球車，不僅具備全地形越野四驅及自動導航的能力，更車載比傳統鋰離子電池更安全和高效的新世代固態電池，兼且可以太陽能充電。隨時陪你出走野外，甚或到荒漠和極地長征。

Van Life是一款2座位全地形旅行Van， 擁有頗高的車身離地距，廂型車身設計緊湊而流線。橫貫式LED頭尾燈設計頗粗大，前以格狀陣點鋪排，後則採用粗斜間，辨識度高。另車頭頂部中央還設有一盞越野LED射燈，加強照明。玻璃車頂上裝有4個LiDAR傳感器，每當啟用全自動駕駛模式時會自動升起，幫你分析周圍環境，並開始其輔助駕駛工作。另還車載先進智能導航系統，即使身在收到不到信號的地方，系統能根據天空上星星的位置準確導航。腳下配上設計獨特的大尺寸一體式免充氣全地形輪圈連輪胎，胎面暗藏活動式小機關，需要時能翻出8塊小輪瓣，能夠在雪地、泥濘、沙地和岩石表面等各種地形上保持牽引力，減低出現打滑的機會。

為加強多功能和實用性，它刻意採用單邊對開車門，預留另一邊車身來裝置一組可摺疊並滑出的長椅及几桌，方便欣賞周圍風景，享受戶外時光。車廂植入環繞式軌道框架(Orbital Frame)概念結構，以供輕鬆安裝和拆卸包括：藍牙喇叭、小餐桌甚至吊床等各式定制裝備。兩座位對開的框架上設有萬用Magsafe磁吸無線充電器，照顧到為個人Gadgets的充電需要。框架的最前部，亦即最常暴露在陽光下的車頭位置，設置了能將光能轉化為電能吸光裝置和50L太陽能吸熱儲水袋，善用自然能源。兩座位後方偌大的尾箱空間，用途廣泛，除了載物，只要扣上裝拆式吊床即變成移動睡房。車上大部分部件均由塑膠、鋁和碳纖維等回收廢料製成，具可持續性。