果粉聚焦︰全新彩虹錶帶　為平權發聲！

Apple一向對保護及促進全球LGBTQ+社群平權運動不遺餘力，每年都會推出新的Pride Edition運動錶帶。今年亦唔例外，全新錶帶設計除保留原始彩虹旗的顏色外，還加上五種顏色，其中黑色和棕色象徵黑人和拉丁裔社群，以及與HIV病毒或愛滋病共存或因而逝世人士；而淺藍色、粉紅色和白色則代表跨性別及非二元性別人士。

新錶帶以白色為基底，彩虹幾何形狀以壓縮成型方式呈現於錶帶中，過程中隨基底材料流動而產生微妙變化，因此每條錶帶也獨一無二，展現LGBTQ+社群中每個人的獨特性。同期推出的還有全新的Pride Celebration錶面和iOS背景圖片，五顏六色的形狀看似從錶帶流入手錶屏幕，並在用户抬手、郁動手腕或點按屏幕時回應動作，而在iOS背景圖片則會在解鎖iPhone時會動態移動。

Pride Edition運動錶帶備有41mm和45mm尺寸，兼容Apple Watch Series 3及更新型號，將於5月23日晚上9 時起接受訂購，並於5月25日起在Apple Store零售店發售。至於全新Pride Celebration錶面和iPhone背景圖片則於5月內推出，系統要升級至watchOS 9.5和iOS 16.5才能使用。