呂慧儀有興趣幫張景淳手：我最鍾意食雞蛋仔！

藝人呂慧儀（長腳蟹）、張景淳、劉丹、湯盈盈、袁文傑、滕麗名以及古佩玲等，今日（14日）出席無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》宣傳，適逢母親節，劇中演員分別為長腳蟹、湯盈盈及蘇恩磁裝扮母親造型，當中阿滕把兩個湯隔送於長腳蟹胸上，非常搞笑。

長腳蟹指節日難訂枱，加上通告時間不定、最後決定收工後返家與母親食飯慶祝：「遙控咗工人姐姐買餸，可能今晚我執到尾彩幫手煮吓！（個仔有咩表示？）佢畫咗幅畫畀我，入面有3朵花嘅。」而緋聞男友張景淳近日於深圳市集擺檔賣雞蛋仔，他表示生意尚算不錯：「其實第一間店係另一拍檔李興華2、3年前開，我同羅天宇就加入咗2個月，依家有兩間營地店，希望之後每個月都可以喺營地點度開。（睇好大灣區前景？）上面發展係容易少少，成本低。」更指現時一星期北上4、5天，到店舖了解運作及食物監控，天宇則負責設計工作。

問到長腳蟹會否到店舖做生招牌？她說：「我最鍾意食雞蛋仔、魚蛋，記得當年選港姐時，公司叫我唔好喺街篤魚蛋，所以咁多年都係買返屋企食，依家可以去景淳度食。」景淳被問到會否推出用長腳蟹整的雞蛋仔？他說：「有得諗，但成本高，一係就Sell長腳蟹整嘅雞蛋仔囉！」長腳蟹聞言即表示有興趣：「唔知幾時有機會上去，睇吓有冇人邀請我哋上去拍節目啦，到時順便去佢度。」