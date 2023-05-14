有果香冰飲又有全新酒精款式　新口味登場夠驚喜

未到炎夏，天氣已經時不時熱到High High，正午隨時高達攝氏30度，這個時候需要一杯冰凍飲料來消暑降溫，不少品牌亦趁機推出新口味冰飲，有時令又香氣滿滿的水果製作，又有用甜品牌手搖飲料＇亦有人氣靚仔加持的新款啤酒等，無酒精又有，有酒精亦得，涼透心，踢走暑氣！

果香馥郁

連鎖咖啡店星巴克不時選用時令水果炮製出新口味飲料，最近就用岡山蜜桃蘋果為主題，於即日起帶來季節限定的岡山蜜桃蘋果醇植物奶蓋烏龍茶和岡山蜜桃蘋果冷萃咖啡。前者用上優質的Teavana™禪雲烏龍茶原片茶葉，加入酸甜開胃的岡山蜜桃蘋果醬，炮製出鮮甜富果香及茶香的滋味，面層還加入以燕麥奶及米忌廉打製的M:LK Cream™醇植物奶蓋，果香馥郁又清新。後者則以岡山蜜桃蘋果醬和檸檬汁加入清新冰塊打成冰沙，之後加入經慢速萃取的冷萃咖啡，面層再放上果粒，增添果香與口感。此外，品牌更首度聯乘時尚色彩品牌Pantone 推出滿有夏日氣息的限定系列，以Knockout Pink、Brilliant Blue和Cockatoo 3種明亮色調設計出包括咖啡杯、不銹鋼隨行杯、摺傘、抽繩袋、不銹鋼水樽等共6款鮮艷奪目的杯具及4款生活精品，為今個夏日注滿繽紛熱情的魅力。

手搖甜品杯

近年熱度不減的手搖飲料依然捧場客眾多，最近就有一間以手搖甜品杯及爆料系杯裝甜品手搖飲品作招徠的「料杯杯」，將於5月下旬從台灣遠洋進駐沙田大型商場開設首間海外分店，作為人氣店鮮芋仙姊妹品牌，用上台灣直送食材人手製作，質素自然有保證。咀嚼控必試招牌的彩小芋紫芋冰沙及彩小芋綠豆冰沙，另外有視覺系的配料彩小芋啵啵（彩色小芋圓）及QQ粉水晶（櫻花味寒天晶球）、每日手工製作的牛奶麻糬、大理石布丁等，加上多款基底好料茶自由配搭多達15款配料，以及由台灣團隊特意為香港打造的滿料甜品杯QT Cup系列及沙田店限定滿料甜品杯，手搖茶粉、甜品控等可別錯過了！

星級登場

啤酒品牌最近亦搞作多多，好似去年請來Edan任品牌大使的Blue Girl，今年為了迎合近年漸興的低酒精啤酒潮流，推出全新的Blue Girl Light，以優質德國酵母結合雙重酵釀技術釀造，酒精濃度只有3.5%，味道清爽輕盈。今年品牌大使除有Edan，還有Jeffrey Ngai魏浚笙與籃球女神 Mandy Tam譚旻萱。爵屎與粉絲更可由即日起於港九多個地方見到大型宣傳牌，隨時打卡都冇問題。此外，由即日至6月3日期間逢周六、日，Club BG會員於主題專車出沒點免費拎走全新口味細樽裝1支及巨罐裝1罐連同限量版3D卡1張；於即日起於指定便利店選購新口味啤酒滿指定金額更獲送限定珍藏拼圖或限定1:1巨型海報（一套三張）；即日至5月31日於指定餐廳柯打新口味啤酒滿指定金額則可獲限定簽名充電器一個（數量有限，送完即止）。

氣泡豐富

喜歡白啤那種帶花香及清爽口感的總嘗過法國1664旗下的Blanc滋味，品牌今年除了人氣的白啤與拉格外，帶來全新的Brut拉格啤酒。新品啟發自法國香檳的釀造工藝，特別加入「藍小麥」釀造，並結合了Brut的氣泡特質，豐富的氣泡帶陣陣花香與葡萄香氣，入口精緻細滑，的清爽與微甜，酒精濃度4.5%，相信會繼白啤Blanc之後備受女生追捧的又一新口味！