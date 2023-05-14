陳奕迅相隔6年馬國再開騷　有備而來High爆剝衫

歌神陳奕迅（Eason）剛到馬來西亞巡演，於當地容納近萬人的Axiata Arena Bukit Jalil場館展開3場騷，門票於開賣時一早秒殺，據知最後門票更被炒高30倍，破晒紀錄。相隔6年才到馬來西亞開唱，歌迷整晚都忍不住跟着Eason大合唱，唱到《幸福摩天輪 》時，觀眾歌聲大到載着耳機的最後他聽到呆左，除下耳機幸福笑着聽觀眾歌聲。

Eason於台上笑言：「計計吓，我原來已經6年冇來馬來西亞！」隨即搞笑自打pat pat多下，觀眾歡呼四聲，狂拍手掌，他說：「我第一次係馬來西亞開騷， 應該係係National Stadium，個度係咪坐多啲人？下次我去個度開啦，做咩今次開三場，哈哈哈....一場夾埋差唔多人....好多謝大家，我知道你哋搶飛搶得好辛苦，真係好多謝你哋嚟支持我。呢度真係好熱！原本已經跳到好熱，但你哋嘅熱情令到我更加熱！」

全場歌迷高舉應援橫幅「特別嗚謝你製造 更歡樂的我」亦令Eason非常開心，當中有歌迷大叫：「我老公鍾意左你好耐。」Eason笑道：「多謝你老公，『老公你係咪鍾意你老婆前已經鍾意我？』哈哈哈，我勁過你（老婆），雖然你嫁咗畀佢，但係佢鍾意我先！」引爆全場笑彈。Eason又指見到現場工作人員似乎不想歌迷演唱會期間站立，又搞笑做埋動作教大家：「一陣你哋唔覺唔覺一齊慢動作慢慢地起身，一齊佢哋就唔覺啦！Let's郁！」歌迷即刻歡呼全部站晒起身跟着他高歌跳舞。

馬來西亞一向是比較保守的國家，再熱也不能在台上除衫，昨晚來到Encore位，Eason換上T-Shirt仍不停呼叫：「真係好熱。」歌迷狂叫他除衫，意想不到他亦按不住：「你畀我唱埋隻歌先啦，好煩....哈哈....」然後即脫上衣，不過他早有備而來，下面仍有一件白色底衫打底，搞笑場面令歌迷非歡樂，他笑說：「除完着番。哈哈。」歌迷又叫：「除咗佢！送畀我！」Eason笑着再脫下上衣：「哎也好老土...你哋一陣拋番上來我咪好瘀？哈哈....」隨即他把脫下的上衣掉下觀眾席，最後由一個坐第一排的粉絲搶到，他即笑道：「好啱晒Size.....」今晚還有第三晚演出，Eason便完滿結束馬國之旅，回港後就會忙着籌備最新專輯的發布及七月台灣的七場巡演。