黃婉曼母親節聽囡囡唱歌　梁嘉琪揀另一半係男人就得

藝人薛家燕、七仙羽、黃婉曼（Icy）、敖嘉年及梁嘉琪等，今午（14日）出席慈善活動《康乃馨大行動2023》，向在場低收入家庭的母親派發鮮花，齊齊歡度母親節。薛家燕獲女兒祐珊及耀珠上台獻花答謝辛勞，教她感動不已，活動完結即成家「拉隊」食飯兼睇戲慶祝。

Icy與梁嘉琪事後齊齊受訪，Icy表示今日工作中度過，不過晚上會返家與兩位囡囡食飯慶祝：「我出咗嚟，依家由我嘅『神隊友（老公）』幫手湊住女先。（收到啲咩母親節禮物？ ）兩個女一個月前已開始畫畫，亦做咗啲小手工，同整戒指送畀我。依家學校放寬咗疫情措施，會請家長返學校，又教佢哋唱母親節歌畀我聽，聽到特別感動。」她又透露由於黃媽媽不在港，自己亦有上網訂鮮花及蛋糕送給對方。

至於梁嘉琪則坦言原本計劃與媽媽到韓國旅行Shopping慶祝，奈何最終因為工作檔期問題，下星期她將離港公幹，惟有將旅行押後， 幸而梁媽媽相當體諒，嘉琪說：「所以今晚一定要陪佢食飯慶祝，儀式感好重要，否則佢會嬲豬。（佢比較希望你帶個女婿做禮物。）佢放棄咗我嘞，我都冇追求者，依家覺得工作比較緊要啲。（你眼角高？）其實我對另一半冇咩要求，係男人就得，哈哈。」