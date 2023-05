梁家輝最多1年拍13部戲　自揭《東成西就》「荒誕」之謎

影星梁家輝為無綫訪談式綜藝節目任嘉賓,主題是「電影」,屹立影壇40年的家輝,數數手指原來已拍了140多部電影,他透露當年最瘋狂的日子,是一日三組戲、一年接拍13部電影:「嗰時咩都想試吓,造就咗我有3年時間不斷係咁拍戲,一年拍13部,基本上係冇瞓過。因為每一日要走3組,每組8個鐘、組接組,主要喺組過組嘅時間休息;但香港地方細,過組最多半個鐘頭車。」他續指當年這麼賣命,也有部分是為了家人:「因為當年兩個女出咗世,對於一個打工仔係好大開支,所以要不斷不斷咁接戲嚟維持當時嘅家庭。」

談到拍攝需時最長的電影,他笑言是《東邪西毒》,並親解該片與喜劇電影《東成西就》千絲萬縷的關聯:「《東邪》本身係兩集,但因為拍咗3年趕唔切交片,就衍生咗《東成西就》,因為嗰時所有東南亞院商都買咗部戲準備做賀歲片,所以唯有焗拍《東成》出嚟應付片商。當時所有華人影迷都好奇怪,點解香港可以出動咁多大明星,走去拍一部咁神怪咁荒誕嘅戲嚟代替《東邪》?可能我哋喺唔知應該點樣面對嘅絕境入面,被壓榨咗3年,所以就掏心挖肺咁將入面最瘋狂嘅一面展現喺觀眾面前,變成後來嘅經典,我覺得呢兩部戲算係我電影生涯好難遇到嘅兩部電影。」

在家輝的140多個人生之中,不得不提他個人的三個代表作,分別是讓他在26歲之齡勇奪金像獎影帝殊榮,成為金像獎史上最年輕影帝的《垂簾聽政》、以及《監獄風雲》及《情人》;談到當年封帝,家輝謙稱全是導演李翰祥功勞,並笑言當年新入行的自己完全是跟指示做戲:「作為一個新人,點會知咩叫做戲啫!有樣嘢好經典,場戲講我喺大戲台肚痛,唔舒服要走,我問導演應該點做,佢就話『Tony,我依家坐呢度,我叫你做咩就做咩啦』,當年唔係現場收音,咁一Action我就行,佢就『低頭、回頭、看我,再低頭』,真係咁樣拍咗部戲出嚟!」他又指當年因自己的超爛普通話,令當時已貴為國家一級的劉曉慶「反晒面」,二人因「言語」問題多番NG,最後要靠導演以「巧妙的1234567」解決難題,十分有趣。

至於為何能揮低全球眾多強勁對手、爭取《情人》男主角席位,他爆笑透露全因自己夠晒Weak,着實令人意外:「《情人》個導演係法國人,當時佢走勻全世界搵《情人》入面嘅越南華僑角色,佢喺外國搵極搵唔到,佢嚟到香港,見面第一句就同我講『Oh!you can be my boy』,我問點解,佢就話『You are as weak as I wish!』同埋因為我背脊線條亮麗,又冇乜毛好光滑,當時喺法國都係用『光滑無瑕嘅優美線條』做宣傳。」經典電影《監獄風雲》最讓他難忘的,是當時所有臨時演員都坐過監:「所以我喺現場學到好多嘢,佢哋會話:『老襯(第一次入監獄叫老襯)!你入到嚟唔好咁戙起隻腳呀,去到洗手間唔好執番梘呀』,佢哋係會教曉你監獄嘅規矩,人同人相處係點,監獄同出面世界有乜唔同。」