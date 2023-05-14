內地眾星賀母親節　張靚穎意外與張杰同框似全家福

今日（14日）是母親節，多位藝人趁機在社交平台對母親作出愛的呼喚，內地實力唱將李榮浩少有地公開和母親的合照，相中李母戴着皇冠，並表現一臉驚愕，被網民打趣笑言她相當有戲，李榮浩留言：「祝我一拍照就緊張的媽媽，母親節快樂！」而另一內地實力唱將張靚穎也表示今日相當驚訝，她公開和母親的合照中，內地歌手張杰竟然同框，猶如全家福，張靚穎說原來和母親撐枱腳時巧遇對方：「這碰巧的母親『杰』（節的普通話同音）是不是有點厲害？」

另外，近日參加內地節目《乘風2023》而成網民熱話的影后劉雅瑟，也激罕地公開和母親的合照，她留言：「媽媽，最偉大的媽媽，節日快樂啊！你一定要照顧自己的身體，好好生活，開心的生活。媽媽我愛你。」但竟有不少網民化身做女婿打趣留言：「外母，母親節快樂！」

至於和男星林峯育有一女的張馨月，也公開和女兒格格的合照，她留言稱很感謝女兒：「每當你用稚嫩的聲音唱着『快快長大，才能保護她』，每當你撒着嬌撲到我懷裏喊着『媽媽抱抱』，每當你緊緊摟住我的脖子親吻我的臉頰，我都想說謝謝你，親愛的寶貝，是你讓我的人生更加完整，是你讓我體會到做母親的幸福。」