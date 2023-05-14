Stanley新歌贈亡母彌補遺憾　憶往事泣不成聲

MIRROR成員Stanley（邱士縉）於今日母親節，推出首支個人單曲《來不及》，以悼念年初因病去世的母親，媽媽病逝讓他留下了一個遺憾：「佢冇睇過我演唱會，所以我好想有一首歌可以喺日後演唱會唱畀佢聽，因為有呢個Idea，就即刻問花姐，花姐話：『好呀！梗係冇問題啦！梗係要出！』」因而成就了今次單曲。

他感謝作曲的吳林峰、填詞的小克和監製王雙駿，他大讚說：「所有嘢好中，係一份好有感染力嘅詞，好多謝佢哋三位。」最觸動他的兩句歌詞是「愛沒盡頭不必害怕 / 我會自強不需記掛」，也是他的心聲：「我對媽媽嘅愛冇盡頭，會好叻仔去做成績畀佢睇。」

在灌錄歌曲期間，他忍不住爆喊，他解釋：「因為我明白自己唱歌唔係好叻，特別搵兩位歌唱老師練習，喺錄音前我唱過好多次都有喊，臨錄前Carl Suk畀我聽最新編曲，我嗰下已經崩潰咗先，因為好touching，呢個就係音樂嘅魔力，錄歌嘅過程還好，未至於崩潰，但都有喊。」

拍攝MV時也已觸動他的神經，導演李刀拿為他構思，加入了如喪禮，或是年少時媽媽從屋企嗌落樓叫他回家食飯的回憶片段，他憶想道：「我係屋邨仔，以前打籃球，媽媽喺屋企嗌落籃球場：『食飯喇，細佬！』我成日覺得好尷尬，叫佢唔好咁嗌我，全部人都望住我，我怕醜，後來進化到落嚟籃球場拉開閘門叫我食飯，一樣咁大聲，然後到最後變成Send Msg畀我。呢啲係我同佢好記得嘅一啲回憶，好想喺呢個MV呈現一啲少少片段出嚟。」

MV最虐心的一幕，要數Stanley在喪禮後，回到貼滿與家人合照的家裏，看着媽媽寫給自己的字條，他真情流露再一次傷心得泣不成聲，在場亦有工作人員因心痛而跟着一起哭。

被問到給媽媽的最後話語，他說：「好多媽咪嘅心願都係小朋友開心就得，做仔女嘅就想媽咪見到自己成功嘅一面，媽咪離世呢件事對我最大領悟，就係要好好珍惜所有嘢、所有Moment。佢臨過身前嗰段時間，都仲係好擔心我呢樣嗰樣，但我應承佢會努力，會照顧我個姪，會同哥哥繼續相親相愛，會有朝一日好叻仔喺台上拎獎可以多謝佢。呢個係我會好努力去做嘅嘢，唔係佢嘅心願，佢心願只要我開心、健康就OK，但作為兒子，我好希望佢會Proud of 有我呢個仔。」