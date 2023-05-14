梁敏巧工廈淫窟撳鐘仔冇人應　《東張》換男工作人員放蛇即獲中女「招呼」

無綫節目《東張西望》直擊工廈淫窟，今晚（14日）一集由主持梁敏巧報道，攝製隊收到報料指，觀塘一所工業大廈有色情場所。劉小姐表示自己有一日去位於觀塘工廈甜品店，怎料在門口等取貨時被陌生男子問價。劉小姐隔天請男性朋友網上搜尋之下，發現了多個於觀塘營業的色情場所廣告，其中一個更標明地址位於一幢觀塘工業大廈。《東張》打電話到廣告電話，接聽的女性更說：「你上嚟按鐘就得啦，我哋有幾個囡囡，有5間房，24小時都有囡囡。」之後梁敏巧到廣告上的地址撳鐘仔，不過就沒人開門。

《東張》亦發現同區出現了最少三幢大廈的色情場所，其中一幢大廈攝製隊再派另一名男性幕後上門，這時候就有中年，操內地口音的「囡囡」開門，進門後中年「囡囡」講了兩句後更抬高腳晒腿。言談中她表示自己只是替工，花了每天$300租下單位「開工」。另一位開門的「囡囡」，開門的時候就說：「有咩入嚟先講。」表示外面人多，入門後「囡囡」還向《東張》幕後介紹服務收費。

梁敏巧向大廈看更查詢，對方顯然並不知情，對大廈內有色情場所表示驚訝，其中一名看更也表示工廈24小時營業，所以才吸引這些「囡囡」。最後，《東張西望》向執法人員查詢，其後回信表示已展開了掃黃行動並搗破了一間賣淫場所。