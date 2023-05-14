蔡潔欲拒還迎　楊明攻陷媽媽生

無綫劇集《一舞傾城》找來一班靚女忘我演繹夜總會儷人的辛酸，當中楊明、蔡潔及姚子羚糾纏不清的三角關係相當搶鏡，子羚更透露會與楊明在車廂拗腰激吻，拍攝時十分辛苦。

《一舞傾城》將於明天（15日）晚上9時30分在無綫翡翠台首播，此劇由王晶擔任製作人、鍾少雄任監製，故事反映香港上世紀8、90年代歌舞昇平中歡場女子的遭遇，邀來約7、80位港星參演。王晶坦言當中不乏真人真事，甚至起用了當事人的真實姓名作角色名字，故事笑中有淚，絕對是追看性十足。

此劇去年在佛山及廣州等地拍攝，當時正值疫情最嚴峻之時，高層樂易玲親身「領軍」率領主角楊明、姚子羚、蔡潔、陳法蓉及陳星妤等返內地隔離、試造型及開鏡，台前幕後花了3、4個月在疫境中趕進度，患難見真情，至今仍不時相約聚會。劇本以日式夜總會「萬國城」為背景，這個銷金窩不止經營夜總會生意，更有時鐘酒店、日式餐廳、美髮沙龍及時裝公司等一條龍服務，旗下美女豐乳肥臀任君選擇，惟每個人背後卻有說不出的辛酸。

車廂拗腰激吻

劇中最搶眼的莫過於「睇場古惑仔」楊明、「夜場頭號王牌」蔡潔及「臥底見習媽媽生」姚子羚之間的感情線。蔡潔本有男友何浩文，卻慘遭對方背叛，楊明對她漸生情愫，雙方後來在激情下發生關係，但蔡潔對楊明依然是若即若離。身為臥底的子羚為了查案而深入虎穴，卻又不期然對楊明產生不應有的好感，劇集中段推進時，這段三角關係變得複雜而虐心。拍攝期間楊明雖然官司纏身，但王晶大讚他專業，忘卻一切盡情投入。而陳法蓉相隔6年後再拍無綫劇集，劇中飾演「媽媽生」的她重情重義，姊妹有事時永遠第一個撲出來擋，她有場被灌酒後狂嘔的戲份，角色命運相當坎坷，當中她與唐文龍有感情線，雖然對方入獄，但她仍苦苦等待。

對於今次角色，蔡潔表示：「無論嗰個年代或者夜總會嘅背景，我都冇經歷過，所以真係有做資料蒐集，搵番曾經喺夜總會做事嘅人取經，同埋睇咗啲戲作參考。為咗配合嗰個年代，我哋嘅造型都比較誇張，一開始見到自己個樣好唔慣，需要啲時間適應。」據悉，她與劇中慘遭李嘉強姦，未播映已成熱話。至於子羚表示：「記得隔離咗21日先開工，當時天氣好熱，而我哋嘅服飾好多時都係貼身旗袍，所以換衫嘅時候發現黐到實。我同楊明有場車廂吻戲，空間好狹窄，要扭腰去錫，好有難度！加上導演用唔同嘅角度去拍，搞到我哋錫足成分鐘，最後忍唔住笑咗出嚟。」

莊鍶敏 床戰李嘉被冷落

藝人文凱玲、莊鍶敏、莊思明、趙碩之及鄺潔楹等於劇中演歡場佳麗。所謂歡場無真愛，她們卻各自在情感路上熱切追求，望覓得真命天子同甘同苦。當中莊鍶敏鍾情「邪牌」李嘉，卻遭對方拋棄。他們有大膽床戲，挑戰電視尺度，莊鍶敏大爆拍檔其實是怕醜仔，被她奪去「第一次」床戲拍攝。

近日預告片洩密，鄺潔楹劇中被綁在床上鞭打、文凱玲被黑幫用槍指頭，另有掌摑、SM及強姦戲，一眾女角的演出尺度相當大膽。莊思明直言難忘「萬國城」主景搭建花盡心思，不失華麗，令她們的演出更見投入。

陳星妤 清白不保兼捱摑

港姐出身的陳星妤獲王晶睇中，首次在劇集擔大旗，飾演遭後父睇中的學生妹，最終難逃對方魔掌，選擇到夜總會謀生，並先後認識高鈞賢及關楚耀，發展三角關係。她受訪時表示：「最難忘係拍親熱戲，對方可能現實生活中有另一半，搞到我好怕醜。記得第2日開工就要拍畀後父強姦，再拍畀人掌摑，收工前仲要拍多場演繹啤酒女郎辛酸嘅場口。後來喊到筋疲力盡，又唔想阻大家收工，好彩在場前輩畀咗好多鼓勵同意見，只係我冷病咗，第2日頂硬上繼續開工，今次對我嚟講係好好嘅演出經驗。」