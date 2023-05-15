【是日通勝】

農曆三月廿六

癸卯年 丁巳月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍

忌：栽種、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：10、27、35

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：工作表現受肯定，宜繼續努力，忌得意忘形。

金牛座：抽空陪伴家中長輩，可深深感受家庭溫暖。

雙子座：愛情運比較弱勢，不要再把情話藏在心裏。

巨蟹座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

獅子座：身處逆境也要保持開朗，謹記希望在明天！

處女座：保持樂觀，面帶笑容，身邊人會更喜歡你！

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題必須忠於自己。

天蠍座：工作運上升，沒後顧之憂，目標有望達成。

人馬座：運氣好到不得了，單身者有望遇上意中人。

山羊座：求財忌急躁，處理投資問題最好從詳計議。

水瓶座：事業發展理想，有能力應助同事一臂之力。

雙魚座：蘇州過後無艇搭，宜從暗戀階段踏前一步。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）兔 疑心重

鼠：急於求成，謀事易忽略細節，提防出錯。

牛：得到貴人指點，工作上獲得有利資訊。

虎：言而有信，行事作風得到別人的認同。

兔：是日沖煞，敏感多疑，生活不如人意。

龍：貴人運強，財運上升，有望名利雙收。

蛇：頭腦靈活，工作如魚得水，事半功倍。

馬：已婚者宜收斂脾氣，黑面易激怒伴侶。

羊：事業與財運皆上升，付出與收入成正比。

猴：壓力大，易因意見分歧跟身邊人鬥氣。

雞：心情不好，抽空出外散步，可提升運勢。

狗：情緒不穩，胡思亂想，有自尋煩惱之嫌。

豬：多勞多得，肯付出努力就會有理想回報。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

心胸寬大能撐船，健康長壽過百年

中華文化是經過前人的實踐所留下的智慧，讓我們可以參考應對。坊間有些大師自吹自擂，推翻前人理論，自稱要把一些從未發現的秘密公開，吸引好奇者追隨，惟時間會說出真相，需要自己去分析、反思和辨證。就以中華文化在陰陽理論上所作出的啟示，絕對不是一個人說了便算。

立夏到臨，按節氣應為自己補充能量，才能治未病。由於這幾年的流年木太過缺水，五行缺水人士都出現健康問題，涉及心血管、泌尿、腎臟等。木生風，肝為木，肝脾腎氣不足，腎為先天之根，脾為後天之本，肝腎同源。雲南產黑茶伏茶有輔助作用，因黑色食物補水，而夏天出生人士（即5月6日至8月7日）多缺水。

萬物生長靠太陽，能做到「補陽扶正」，對我們的健康有好處，只要身體好，財富運氣自然上升。適當地曬太陽，有利人體陽氣的生發，同時可驅寒、驅邪氣、殺菌、改善新陳代謝、調節中樞神經系統和補充鈣質。曬太陽最好在早上9時至11時，或下午３時後，曬10多分鐘，曬上後背部。背為陽腹為陰，要避開大風、寒或太暑熱，可是現今人士多接觸空調、吃喝生冷、久坐室內、無運動、熬夜等，以致健康出問題。正所謂「勿輕小事，小隙沈舟，勿輕小物，小蟲毒身，勿輕小人，小人賊國。」要將禍患消滅於萌芽狀態。