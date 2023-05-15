章子怡范冰冰中伏收樓無期　逾億凍過水

內地影星章子怡、范冰冰日前被爆花了逾億元投資房地產，隨時化為烏有！有指她們數年前投資買內地豪華別墅，可是付了錢之後，一直未能成功收到房產證，有傳因有公司涉違規佔地所致，由於數額巨大，子怡等人已打算循法律途徑追討，誓要取回公道！

章子怡、范冰冰一向有不少投資，除影視公司之外，兩人於北京均有過億物業，冰冰早年更被指於加拿大擁有多個物業，單是收租每年便有約350萬港元進帳，不過，近日有內地網紅指章子怡、范冰冰、賈乃亮及林永健等藝人，花費了數億元購買內地某大型豪華別墅區物業，怎料付了錢之後，過了多年至今仍未拿到房產證。

據知，拿不到房產證的原因，是有公司涉嫌捲入了違規佔地，一眾藝人原本都想「大事化小，小事化無」，起初出了問題都願意去等，但因拖得實在太久，故有指近日終有所行動，章子怡等人已聯同其他業主成立了業主委員會，打算聯合一起向有關方面提出訴訟，林永健更擔任了業主委員會長，希望透過法律討回公道。

事件爆出後，不少網民留言指估不到一眾紅星眉精眼企，竟然都會「被坑了」，更指若打得成官司，分分鐘更是「燒錢戰」，金額巨大！

被陳凱歌激親

近期，章子怡都可謂惹了「是非體質」，除了捲入投資糾紛外，早前她與導演陳凱歌於北京國際電影節宣傳新片《志願軍：雄兵出擊》時，就因合照排位惹是非，當陳凱歌、章子怡與近期因劇集《狂飆》人氣爆燈的張頌文同場，原本張頌文都推子怡企中間位，但導演陳凱歌卻使一招「推手」，將子怡「撥向」自己身邊，並搭着張頌文膊頭，被「推嚟推去」的子怡，當然一度面露不悅！雖然陳導明顯較重視張頌文，但於電影節紅地氈上，子怡當然仍是風頭躉，《志》片劇組影大合照時，女主角張子楓得悉自己誤企C位，即好像「螃蟹」一樣橫向跳開，場面相當搞笑。