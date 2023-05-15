賴慰玲喪摸張馳豪興奮面紅：佢好吸引！

藝人賴慰玲日前與張馳豪於九龍城裁判法院外拍攝無綫新劇《非常檢控觀》，Aska向女方示愛，上演甜蜜拖手戲，吸引不少途人圍觀。由於天氣不穩突然下雨，Aska即主動為賴慰玲撐傘，女方全程心心眼。

賴慰玲自爆因Aska高大靚仔而出戲：「劇中講我唔係太嗒佢糖，但又有少少欲拒還迎，真係好難做，所以會出戲！佢好吸引，好開心監製將佢送嚟我面前，好有新鮮感，呢套劇同佢嘅關係我Man啲，佢怕醜啲，去到頭先場戲佢好Man，講我開始畀佢收服，覺得呢個轉變好有Feel。」

兩年前一見鍾情

而Aska表示早已對賴慰玲「一見鍾情」：「第一次見佢係兩年前台慶，同Rock（何晉樂）見到佢，心諗好希望之後有機會合作。」並讚女方很有氣質，問到想不想加咀戲？他說：「呢啲要監製決定，劇本暫時冇。」賴慰玲坦言若有咀戲，拍攝時必定面紅：「之前有場戲要我不停摸佢，當時已經面紅。」

談到升呢女一，賴慰玲坦言沒有多想，問到是否比同劇的陳煒較多戲份？她表示：「係呀，但每一個角色都重要，對我嚟講無論稱呼係乜嘢，我都係咁Serve角色，準備嘅嘢都一樣。」自去年暑假拍完《婚後事》，她被安排拍綜藝，即傳她被公司冷待，賴慰玲淡然解釋：「有時都係度期問題，呢套本身早啲拍，令我有啲綜藝拍唔到，但後來時間調動，令我可以拍綜藝，嚟緊《不可能任務》都係綜藝。」