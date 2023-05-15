【吃貨之霸】黃曉明狂隊豬腦兔頭：兔兔可愛，可以吃一下！

內地影星黃曉明早年和周迅主演電影《撒嬌女人最好命》，最經典一幕是飾演其女友的台灣女星隋棠，和他及周迅吃飯時，發現其中一道菜是兔肉，即嗲聲兼哭着說：「怎麼可以吃兔兔！」現實中原來黃曉明真的喜歡吃兔兔！

在新一集內地節目《極限挑戰》第9季中，黃曉明和賈乃亮及黃明昊等開餐，眾人驚訝黃曉明不單胃口奇佳，更指他是「食物鏈頂端的男人」，因劇組安排的美食，是非人人可接受！黃曉明一見有豬大腸即眉飛色舞，說有不同吃法，當工作人員端來麻辣兔頭時，賈乃亮即面有難色，聲言拒吃，但黃曉明十分淡定的說：「我倒是能吃這個菜！」有人反問他會否吃兔舌時，他即場照食，吃得津津有味：「好！兔兔那麼可愛，偶爾也可以吃一下！」之後的兩道菜是折耳根（魚腥草）乾炒雞雜及清蒸豬腦花，其他主持再次表現抗拒，但黃曉明卻說一樣愛吃。

網民紛紛留言指黃曉明是食物焚化爐，是圈中的吃貨之霸，而且非常重口味，內臟等食物照入口：「小明真好養，甚麼都愛吃！」、「請問不喜歡吃的是甚麼？」更有大量網民套用隋棠的對白：「怎麼可以吃兔兔！」來反問他。