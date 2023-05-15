華晨宇曾深陷痛苦與矛盾　走出陰霾獲新生

內地歌手華晨宇忙於巡演及為內地歌唱節目《聲生不息‧寶島季》作長駐嘉賓，早前推出五張唱作專輯《希忘Hope》實體專輯CD版，他提出了一個有哲學思辨意味的名稱「希忘」，在兩年前他創作的單曲《好想愛這個世界啊》，當時他正處在痛苦和矛盾中，想過要放棄，也非常地懷念以前的自己，在寫完這首歌之後的這段時間裏，他很努力轉換心態，認真的努力的生活。

所以他寫了火星治愈三部曲，專輯中收錄的《好想我回來啊》是接在《好想愛這個世界啊》創作之後，他想和大家分享他這段時間的狀態，可以說是一種走出陰霾的感覺，也希望透過這首歌讓大家思考如何正向的看待這個世界，並且關心身邊有類似症狀的朋友。

憑《快樂男聲》獲年度總冠軍的華晨宇出道10年來，一直保持初心，他說：「用音樂表達自己的當下狀態，並以專輯為載體，傳達自己的音樂理念。」他三年前的專輯《新世界NEW WORLD》，是台灣2020年實體銷售冠軍，獲得白金銷售認證，他希望新專輯能再創佳績，，這次他也將「希忘」的意念以大型LED宣傳車，近日在台北市的西門及信義區，以最貼近歌迷們的方式，將台北街頭化為一座「希忘城市」。