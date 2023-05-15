周杰倫風雨中舉行個唱尾場　甄子丹淋足成晚雨力撐

共7場的台灣天王周杰倫（周董）的《嘉年華》香港站演唱會於昨晚（14日）圓滿結束，雖然尾場個唱在風雨中舉行，但場內場外數以萬計的歌迷熱情未減，淋足個多鐘頭雨，場內逾萬座位爆滿，歌迷着住雨衣，揮着螢幕支持，而「宇宙最強」甄子丹偕太太汪詩詩、胡楓、吳若希、戴祖儀及胡鴻鈞及姜大偉等準時淋住雨坐在vip席睇騷。

周董特別提早點歌環節給星級嘉賓點唱，周董向台下的胡楓和甄子丹等打招呼，他大讚甄子丹很犀利，記得曾邀請甄子丹擔任紅館演唱會嘉賓，唱到《雙截棍》時，甄子丹升上台大耍雙截棍。他又感激胡楓捧場，指胡楓和自己都是1月18日生日，問胡楓有沒有點的歌時，胡楓稱甚麼歌都可以，身旁的甄子丹就代勞點唱《千里之外》。周董隨即唱出，胡楓聽到笑容滿臉，由於時間不早，胡楓先行離場，而全晚吳若希及戴祖儀表現最high，不停大叫，隨音樂揮動螢光棒，直至雨勢開始緩和，吳若希及戴祖儀離席，企出洗手間告示版前聽歌跳舞，當停雨後 ，更索性除去雨衣大解放，戴祖儀騷其露腰裝及長腿，姚子羚及洪天明太太周家蔚也加入，變身周董粉絲團，全情投入個唱中。

由於尾場關係，台上的周董派福利主動提出和台下逾萬歌迷影大合照，充滿驚喜，而點唱環節有三個單位成為幸運兒可以在周董前唱歌，有頭排的女觀眾被選中，並向偶像示愛說：「每一場都想跟你說，但你點不到我，我每場都排在前面看你，想說喜歡你是我的光榮，很開心生於有周杰倫的時代，你的票很難買，愛你的人有很多呀！」周董笑問是否應開多一場，其後周董選了高舉寫上「杰倫選我，今天是我生日」燈牌的男觀眾，周董問對方是否真的生日，並送上《擱淺》為對方慶生。