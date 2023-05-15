陳蕾越級挑戰《RUMOURS》　Ian撐加入MIRROR踢走AK

歌手江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）及陳蕾（豹哥）昨晚（14日）於亞博舉行「拉闊音樂會」，3人粉絲迫爆會場，且自備燈牌力撐偶像，全場亮起燈海。開騷前場外設有粉絲活動區，並擺放多款人形紙牌及擺設，供歌迷影相打卡，人潮中更發現AK兄嫂被生粉（AK粉絲）包圍要求合照，二人表現大方，不時報以微笑。身為AK及Ian好兄弟的Lokman、Jeremy及Alton於開騷前現身成座上客，甫出現即引起騷動。Alton因拍攝節目要處理流浪動物屍體，結果被相關組織負責人嘲笑「假喊」成網民熱話，然而昨晚他心情似乎不俗，還「舉V」及「畀Like」大方讓記者拍照。

AK 、Ian及豹哥以《正式開始》、《特登》及《娛樂人生》等歌曲，為是晚演出揭開序幕。3人整晚竭力「娛賓」，不單表演彈琴、彈結他，AK與豹哥還合唱《どうして》，大晒標準日語。而AK更率先獻唱尚未「曝光」的新歌《Blue Monkey》及《Keep Rollin'》，完場前3人更跳唱《RUMOURS》與《REBOUND》，將氣氛推到高潮！

一展舞技後，陳蕾打趣：「多謝AK同Ian幫我伴舞。」AK接口：「以為你會揀首難度3星嘅歌，點知你一揀就揀咗4星半嘅《RUMOURS》。」豹哥再接口：「咁我係咪可以成為MIRROR第13位（成員）？）Ian即答：「直接踢走AK。」AK反擊說：「我假假哋都係副隊長，踢走你先啱！」全場爆笑。AK讚豹哥歌聲悅耳，並指一起研究動漫話題很開心，Ian則大讚豹哥好人，請自己食蘋果、喉糖及蜜糖：「平時我冇咁多嘢食㗎。」豹哥接口：「AK好勤力，面對挑戰唔卻步，佢係『地才』，Ian就係「天才」，佢冇嚟排舞幾日，都可以一點就明，學習快、記性好，只係冇打算遷就我減速啫！」

完騷後問到3人可滿意是晚的表現，Ian謙稱：「跳唱部份可以再好啲。」豹哥打趣：「冇打算向唱跳方面發展，陣間會同舞蹈藝員逐一影合照，因為相信都冇下次嘞。」AK早前參加Cill Club頒獎禮不慎傷腳，他表示：「當日換鞋太快着得唔好，所以唔小心屈一屈啫，已經好番好多嘞。（繼續覆診？）其實因為太忙，所以到依家都未睇醫生，一直用肌肉貼治療，今日都活動自如，仲喺後台跑嚟跑去。」提到Alton「執屍事件」，AK指自己不便評論：「佢冇同我講呢件事，我諗佢都冇乜擺喺心，始終佢喺拍攝時都盡力做好本分，配合節目組嘅安排，之後人哋點講，佢都控制唔到。」

至於RubberBand成員泥鯭在網上寸爆姜濤頒獎禮感言，事後卻以樂隊名義發表道歉聲明，AK坦言：「每個人都有權利發表感受，阿姜都係，嗰個moment佢對住我哋講佢想講嘅心底說話，我哋收到晒，如果喺流程上阻到大家，要講聲唔好意思。其實我哋唔評論泥鯭嘅評論，亦唔方便幫阿姜回應，或者喺呢件事上發表一啲新嘅解釋。（對方已經道歉喎。）道歉似乎有啲嚴重，大家都只係發表意見啫。泥鯭可能覺得阿姜喺呢個場合講呢啲唔係幾適合，可能佢想畀一個更加好嘅意見畀阿姜，大家唔需要太Focus，今年頒獎禮都過咗，希望明年再做好啲啦。」