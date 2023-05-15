《一舞傾城》今晚首播　三大看點一文睇晒

由王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》，將接棒《法言人》於翡翠台播映，主要演員包括陳法蓉、姚子羚、蔡潔、陳星妤、文凱玲及鄺潔楹等。飾演臥底警花Michelle的姚子羚、飾演舞小姐Monica的蔡潔和飾演古惑仔志飛的楊明，在劇中則共譜關係複雜的「愛情三角錯」。Michelle因查案混入萬國城做實習媽媽生，過程中對志飛暗生情愫，但Michelle礙於臥底身份想愛但不能愛。

至於飾演「萬國城最後一個處女」KK的陳星妤，與飾演有錢仔Marco的關楚耀、飾演窮學生俊駒的高鈞賢譜戀曲。KK因家庭原因下海做舞小姐，並因工作關係認識了富家公子Marco，入世未深的KK獲Marco瘋狂追求，奢華的物質生活令KK大開眼界，逐步深陷其中。

除了主演外，一班配角同樣值得留意，部分更是久違了的熟悉面孔，如在《古惑仔》電影系列中飾演「陳耀」的李道瑜、「肥屍」梁焯滿、電影《少林足球》飾演豬肉佬的楊能等。「陳耀」李道瑜在劇中飾演司徒大狀，滿口流俐英語的他經常流連萬國城，對蔡潔飾演的Monica虎視眈眈。現年50多歲的李道瑜保養得宜，與當年一樣有型有款，更會與蔡潔有激情場口。而有「御用古惑仔」之稱的梁焯滿，在劇中繼續行古惑做壞蛋，當中更有揸刀劈友場口。至於楊能今次唔做豬肉佬改演婦科聖手，都相當搞笑。