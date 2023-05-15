前創辧人性侵風波　現任尊尼女社長首拍片道歉

4年前離世的日本尊尼事務所已故創辦人Johnny喜多川，近月連環被爆生前曾性侵旗下多名前練習生。醜聞發酵多月，尊尼事務所一直未有回應，飽受外界批評。有網民發起網上聯署，收集逾1.6萬個簽名要求調查事件，又向廣告商放壓，發起罷買尊尼偶像代言產品行動，終迫使喜多川的姨甥女兼現任社長藤島Julie景子親自回應，昨日深夜公開短片，就前創辦人的性侵醜聞首度公開致歉。

在長約一分鐘的片段中，藤島兩度在鏡頭前鞠躬，就事主受到的傷害、支持者的失望與不安，以及對社會造成的影響致歉。之後她以書面回應，解釋因要確認真偽及尋求心理及法律等專家意見，故沒有即時舉行記者會，但強調事務所及她個人都絕對無法容忍有關性侵行為。她表示相關事實已無法向已故的喜多川求證，又謂事發當時身為事務所董事的她並並不知情。雖然尊尼事務所於2003年因性侵報道控告傳媒誹謗被判訴，但藤島表示自已不清楚詳情。她表示事務所今後嚴正看待事件，將設立諮詢渠道協助事主及其他有需要人士，並防止同樣事件再次發生。

但網民並不收貨，怒轟她只是口上道歉，但一味推卸責任，未有作出實際行動補救。早前尊尼事務所曾表示會就性侵事件，設立諮詢小組，啟動內部調查，並由藤島愛將組合TOKIO成員國分太一及松岡昌宏、前組合V6成員井之原快彥、組合Hey! Say! JUMP!主將山田涼介、組合Sexy Zone的菊池風磨及組合關8成員村上信五負責，被外界指責，要求交由第三方專家負責。