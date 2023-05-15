琦溫斯莉首奪BAFTA視后　多謝女兒兼拍檔想分獎畀佢

《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》（BAFTA TV Awards）昨日（14日）於倫敦舉行，英國女星琦溫斯莉（Kate Winslet）憑電視劇《I Am Ruth》首次奪得視后，她上台時激動表示：「我保證自己係今晚唯一會喊嘅人，我依家睇唔到個講詞！」琦溫斯莉與女兒Mia Threapleton於劇中合作，Mia飾演其因沉迷社交網站而出現精神問題的女兒，琦溫斯莉致詞時亦多謝女兒：「如果我可以將個獎拆開一半，我會將另一半畀我個女Mia Threapleton，我哋係一齊成就到件事，阿囡。」

她亦呼籲政客推動立例管制網上有害資訊，以保護少年人：「《I Am Ruth》係拍畀家長同子女，拍畀感到自己被網上世界困住嘅家庭，拍畀希望可以同子女溝通但已經做唔到嘅家長，同拍畀沉迷社交網站同佢黑暗一面嘅少年人。」該劇亦奪得最佳單元劇。

至於英國男星Ben Whishaw則憑《This Is Going To Hurt》擊敗加利奧文（Gary Oldman）、馬田費曼（Martin Freeman）、施利安梅菲（Cillian Murphy）與Chaske Spencer等勁敵奪得視帝，他致詞時表示：「天呀，我真係冇諗過會贏，我好鍾意同我一齊提名嘅演員。」