琦溫斯莉首奪BAFTA視后　多謝女兒兼拍檔想分獎畀佢

《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》(BAFTA TV Awards)昨日(14日)於倫敦舉行,英國女星琦溫斯莉(Kate Winslet)憑電視劇《I Am Ruth》首次奪得視后,她上台時激動表示:「我保證自己係今晚唯一會喊嘅人,我依家睇唔到個講詞!」琦溫斯莉與女兒Mia Threapleton於劇中合作,Mia飾演其因沉迷社交網站而出現精神問題的女兒,琦溫斯莉致詞時亦多謝女兒:「如果我可以將個獎拆開一半,我會將另一半畀我個女Mia Threapleton,我哋係一齊成就到件事,阿囡。」

她亦呼籲政客推動立例管制網上有害資訊,以保護少年人:「《I Am Ruth》係拍畀家長同子女,拍畀感到自己被網上世界困住嘅家庭,拍畀希望可以同子女溝通但已經做唔到嘅家長,同拍畀沉迷社交網站同佢黑暗一面嘅少年人。」該劇亦奪得最佳單元劇。

至於英國男星Ben Whishaw則憑《This Is Going To Hurt》擊敗加利奧文(Gary Oldman)、馬田費曼(Martin Freeman)、施利安梅菲(Cillian Murphy)與Chaske Spencer等勁敵奪得視帝,他致詞時表示:「天呀,我真係冇諗過會贏,我好鍾意同我一齊提名嘅演員。」