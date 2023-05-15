驚變肥師奶！「墮落花」碧姬芳達息影多年表明無意復出

現年59歲的荷里活女星碧姬芳達（Bridget Fonda）於90年代憑賣座懸疑片《疊影狂花》（Single White Female）而走紅，及後主演過法國版《墮落花》（La Femme Nikita）的《舐血狂花》（Point of No Return）以及《危險關係》（Jackie Brown）等。碧姬曾兩度提名金球獎。2002年她拍攝由香港導演胡大為執導的電視電影《冰雪女王》（Snow Queen）之後便息影，並與電影音樂人Danny Elfman結為夫婦做少奶奶，開始過着相夫教子的生活。

她去年被傳媒影到暴肥走晒樣，令不少影迷吃驚。而日前碧姬被傳媒在洛杉磯機場「野生捕獲」，雖然已息影21年，但仍然對攝影鏡頭好敏感對住傳媒露笑容，記者問她會否復出時，她就簡單回應：「不會，做一個平民感覺實在太好了！」

她來自演藝世界，祖父是荷里活已故巨星亨利方達（Henry Fonda）、姑媽是奧斯卡金像影后珍芳達（Jane Fonda），父親是已故男星彼得方達（Peter Fonda）。