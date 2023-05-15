一連幾個周末下着大雨，若然等到一個晴天假期不妨外出郊遊，來一場說走就走的山系旅程。山路崎嶇為保證安全，大家不能穿着平時出街的平底鞋。而是要選擇一對有抓地功能的越野鞋。若大家想練跑山，就可以選擇回彈力強的功能鞋款。以下為大家推薦多款越野鞋，無論款式外觀，或是功能設計都適合外出着用。

日落配色越野鞋

以往越野跑鞋的傳統設計都是泥土色、黑灰等較不容易變污糟的配色，看起來暗沉沒有特色。今次日本專業運動品牌 ASICS以夕陽的自然現象為靈感，以黃昏天空的色彩重新設計4款越野鞋型號，包括輕彈型 NOVABLAST 3 TR、日常多功能型 GEL-CUMULUS 24 TR、多功能訓練型 GT-2000 11 TR，以及緩震平穩型GT-1000 11 TR。全系列鞋款的設計同時適合越野及路跑，加入了耐磨緩震 AHAR PLUS 橡膠鞋底，鞋底坑紋提升抓地力。而且鞋身設計了反光塗層，在夜幕中跑步也特別鮮艷顯眼。

戶外探索越野速乾鞋

戶外品牌The North Face今個夏天帶來了全新嬉水系列，除了有不少可愛印花的透氣快乾上下身裝備，更特別推出了Flypack Hybrid速乾越野鞋，採用防撕裂快乾網布鞋面打造而成。既能防止行山路是碎石進入鞋裏，亦有多孔鞋墊設計幫助排水透氣，鞋底彎曲時更可抓緊地面，即使濕滑山路也容易行走。