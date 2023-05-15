新酒吧有靚景有美酒　最啱Happy Gathering

酒吧除有琳琅滿目的酒類，富有特色的主題和氣圍也是吸引客人的法寶，趁放工和朋友去吹吹水、歎杯靚酒，去除一日的壓力都唔錯。近日城中又有新酒吧上場，既有迷人景色或設計，酒單夠豐富，又有藉口約班Friend出來聚會了。

少見果釀烈酒

去酒吧，常見有威士忌、伏特加、氈酒又或冧酒等，少見的果釀烈酒你又試過未？中環新開的酒吧ORCHARD，是首間以果釀烈酒作主題店子，店內有多款口味的果釀烈酒，除有不同的果香，還有木桶陳年的餘韻，也被命名為生命之水（Eau de Vie）。主理人兼調師Alex利用每款酒的特別再創出不同風格的雞尾酒。如有搶眼紅色的Bliss，選用Plum Brandy加番薯Liqueur、斑蘭和菠蘿等配搭，清香清甜。Tropical Punch則有士多啤梨和菠蘿等氣息，較特別的是，客人在品味雞尾酒的同時，調酒師會同時奉上用來調配該杯雞尾酒的迷你版生命之水，客人先喝掉原味的果釀烈酒，再品味雞尾酒，別有一番感受。

私密葡萄酒吧

平常喝葡萄酒，大多是在餐廳，用來配菜式或小食，中環早前開設的葡萄酒吧Bar Cyclone，由前香港單車運動員胡健燊主理，酒吧以型格的暗黑系設計，讓客人有安靜舒適的環境慢慢品酒。酒吧收藏超過300款葡萄酒酒，除法國、新世界等葡萄酒或氣酒酒，還會提供罕有的出品。除普通客人，酒吧亦設有會員制，會員享用的酒單比非會員更豐富和稀有，較特別的出品有Leroy Musigny 1998、Domaine des Miroirs Entre Deux Bleus Les Saugettes 2014和Ponsot Bulles Luisantes Magnum 2014等，除了整瓶享用，也可選擇Blind Tasting Set或Omakase，有機會不妨考考自己的味蕾。

高空遠眺維港景

去酒吧最緊要有氣氛，和朋友或另一半開心度過。尖沙咀新開的Vista Bar位於大廈頂層，可從高空俯瞰壯觀的維港及城市風景，酒吧以鮮紅作主調，在DJ打碟下，邊聽歌邊品嘗創意雞尾酒最好不過，Peking（One）Duck以鴨脂、浸洗過羅望子的龍舌蘭酒、血橙、黑醋栗和青蘋果乳酪慕斯組成，酸甜有油香，Beet Me Softly以1伏特加配覆盆子、紅菜頭和白朱古力，深紅搶眼。0 Watermelon Martini選用西瓜各部分製作，清甜消暑。酒吧亦有Negroni and friends精選，傳統以外還有富創意的出品，如Spicy Beach加辣椒椒和香桃，Truffle Mezcal Negroni加入白松露。無論配450克意式炸小牛排伴黑松露及黑松露蛋黃醬，又或是氮氣Negroni雪糕等佐酒，都令人食指大動。

西班牙海灘狂歡

每逢夏天，很多人都喜歡到海灘曬太陽，展示美好身段。西營盤西班牙餐廳La Paloma早前經翻新，特別劃分一個區域，打造以巴塞隆拿海灘酒吧作主題的El Bar ，店內提供多款西班牙葡萄酒、氣酒酒、氈湯力和苦艾酒，客人可盡情品嘗Sangria、西班牙生啤、Gin & Tonic外，還有來自加泰羅尼亞、馬德里或佩內德斯鎮出品的紅白酒。同時間，客人可揀選苦艾酒歡樂時光，內有各種香料味濃郁的紅白苦艾酒供應，客人可邊飲邊品嘗地道小食如炒西班牙青、莎莎醬佐蜆和炸醃豬肉條等，度過美好時光。