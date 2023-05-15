泥鯭風波︱Stanley私下慰問姜濤　寧願下次唔好講咁多

MIRROR成員邱士縉（Stanley）在尖沙咀出席品牌活動，他昨日在母親節推出新曲《來不及》，悼念年初因病去世的母親，他直言選在母親節推出是希望多一層意義，今次有份參與MV構思，而加入母親聲音則是導演提議。講到現在的心情是否已平伏？他說：「一定唔OK，好似個盒咁，如果打開佢就會有感覺，但係大致都冇嘢。」

他坦言昨日母親節感受特別深，講起時頓時眼紅紅說：「噚日睇咗MV 3次，其實依家都會定時sent短訊畀媽咪，即使都係一個剔，但係會覺得佢睇到，感覺佢陪住我。」可會如歌詞中有成家立室的打算，他指雖然未有計劃，但正朝着這個方向穩定發展，但自言是大男人，希望有能力照顧她，不用對方工作。

講到姜濤與泥鯭的風波，他說：「我都有私下同佢講，佢講咩都有另一種說法，情願佢唔好講，講多謝就算數，但又知道佢小朋友忍唔住，都叫佢下次小心啲，但係前輩嘅提點係啱嘅。」講到COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）退團，他表示尊重對方的決定，希望外間給她空間，對她們是最好的對待。

另外，講到着衫可講究，他笑說：「都有人問我點解唔出個人品牌，自己係注重着得好唔好睇，多過件衫好唔好睇，但係都整齊嘅。」笑問衣著是否由女友掌控？他笑說：「唔係，但係有時佢都會出聲話我着得太核突，話晒我都係一個偶像，自己着衫係比較隨意。」