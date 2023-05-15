【衣着禮儀】低胸？短裙？黑絲？博物館「潛規則」別犯

早前有內地留學生，在英國參觀博物館，因穿着黑絲連身裙入場打卡，而被同場參觀者大罵「不得體」，事後該女生呼冤沒違反館規，反指對方沒禮貌。究竟誰是誰非？博物館是否真有「潛規則」沒明說？不想參觀博物館時出醜，以下幾點關於衣着的要多加注意：

（1）不宜性感暴露

現在大多數博物館，雖然也沒明文規定，參觀者要穿甚麼或不可穿甚麼，但通常有「參觀時要穿着適當衣物」要求。但如何定義適當？就以法國羅浮宮為例，早前就有台灣網紅穿低胸薄紗在羅浮宮外「打卡」而最後被警戒，可見低胸性感已觸及底線；如在觀念更傳統的國家例如英國，裙子未及膝也會被視作不得體，故此參觀保守國家博物館時，衣着更應偏向保守，短裙短褲也應避免。

（2）不宜喧賓奪主

雖然現代博物館，很多都華麗氣派，不少人都專程「盛裝」來自拍打卡，把博物館當成時裝舞台；但懇請大家要尊重場合，博物館的主角是藝術展品，不是個人美照的布景板，參觀者不宜喧賓奪主，即使場內容許拍照，也勿專注自拍，打擾其他訪客參觀。

（3）尊重當地宗教

如參觀有濃厚宗教色彩地方，例如梵蒂岡的教堂或博物館，又或伊斯蘭國家的清真寺，更務必尊重當地宗教信仰，除了不能袒胸露背，也不要穿低領上衣、短裙短褲及戴帽子也要避免，女性參觀清真寺更必須包頭。更重要是，不要攜帶別個宗教物品，或穿着別個宗教衣飾走進參觀場所，也不要在宗教聖地喧嘩，否則會有褻瀆冒犯之嫌。

（4）衣着以外注意

除了衫褲衣着，參觀博物館時穿着的鞋子，也要得體合適，不宜穿着拖鞋等露趾鞋，建議選穿舒適的鞋款，好讓你逛一整天也不累。此外參觀也要保持安靜，要預先把手機設定為靜音模式；如果博物館容許拍照，拍照時也請關閉閃燈，因強光或會損害展覽品，如果可以最好也關掉快門聲音，以免打擾其他人參觀。另外也不要帶食物進館中飲食。最後也是最重要的，參觀時記緊眼看手勿動，不要手多觸碰展品，否則有任何損傷，也不知如何賠償。