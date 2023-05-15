XODIAC望與古天樂拍電影　預告月尾飛外地開騷

韓國男團XODIAC成員LEX、SING及WAIN今日（15日）來港出席品牌宣傳，吸引數十粉絲圍觀，隊長LEX透露繼拍MV及廣告，已第3次來港，身為本地薑的SING透露隊員均喜歡食，故也趁機帶他們四圍品嘗美食，如乾炒牛河、魚旦及串燒，笑指平日也有管理身體習慣，不擔心因此增磅。LEX與WAIN均表示喜歡食炸大腸，前者天生食極唔肥，WAIN則自言易肥體質，容易肥在面部及水腫，所以事前要騰出時間管理身體。

談到團隊簽約古天樂旗下公司，問到可有見過對方？LEX與SING表示有幸見過老闆，眾人更同聲指想與對方合作拍電影，SING表示：「我哋都有睇過老闆嘅作品，之前拍新歌MV時，內容有啲好似網劇內容，我哋都鍾意電影，希望有機會拍。」問想演繹甚麼角色？LEX表示想拍青春片，WAIN則表示：「平時韓劇都有男一、男二、我就鍾意男二角色、遠遠眺望同守護女主角，所以想演愛情劇。」SING就笑說：「咁我就演男一啦！其實咩類型電影都想嘗試。」

對於成員中有香港及印尼成員，問到LEX及WAIN會否存在溝通問題？LEX說：「同外國成員合作嘅最大問題係言語，但我哋都克服咗！」SING坦言不難融入他們，因自己性格喜歡說話，加上識韓文，所以溝通上不成問題。眾人更預告本月尾至下月初分別會到荷蘭及倫敦開騷，故日內將離港作準備。談到剛過去的母親節，SING透露今次回港均忙於工作，未能與母親慶祝，上次回港適逢對方出埠旅行，故雙方已有半年沒見，幸平日也有透過視像解鄉愁。