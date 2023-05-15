炎明熹考完DSE一身輕　準備去台灣旅行叉電

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）今日（15日）在葵涌為網上音樂節目獻唱兼與60多位歌迷聚會，除了唱自己歌曲《大開眼界》、《真話的清高》、《好想約你》外，更唱出多首經典作品，答謝粉絲支持。

完成DSE考試的她感到很開心，但直言考試沒有想像中大壓力，因為了準備考試已經緊張了整個中六，笑言會給自己自己考試五粒星，覺得好叻女，隨後唱歌表演也可以較為放鬆，不用記掛考試，但認為有點壓力也是好事，但太大壓力就變成罪惡來源。

今次舉行粉絲聚會後，她坦言希望再開音樂會，問到可好希望在紅館獻唱？她說：「希望自己有多啲能力，可以踏上唔同嘅舞台，喺紅館開演唱會係屋企人畀我嘅目標，自己想攞多啲經驗，準備好啲先。」

完成考試後，她將會首次與兩位同學到台灣旅行，笑言她可以趁機逃離姑丈照顧？她說：「我唔答呢個問題。」首次自旅行她認為能夠照顧好自己：「自己都係大姐姐性格，同埋都有另一個大姐姐，我係中間嗰個，依家仲Plan緊行程。（姑丈甩難唔使送你返學？）佢可以正式退休。（大學姑丈可能繼續送你返學？）唔會啩，佢話多幾個月就會退出，但係我都好享受畀人照顧，亦都可以照顧好自己 ，會有唔捨得，但係佢都要有自己空間，佢都綑綁式照顧咗我好耐。」