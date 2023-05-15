本日日本：3大新Outlet　一站式爆買喪玩

去日本指定動作莫過於瘋狂購物！要掃平貨，Outlet絕對係必到一站，近期關東及大阪均有新的Outlet登場，最新鮮滾熱辣是4月尾在神奈川縣平塚市開業的THE OUTLETS湘南平塚，佔地超過13萬平方米，集合約150間店舖，種類涵蓋時裝鞋履、運動及戶外用品、家品雜貨等，當中不少品牌更在這裏開設了旗下最大規模的店舖！加上還有內設700個座位的美食廣場、可遠眺富士山的觀景台及5人足球場等設施，無論食、買、玩統統得到滿足！

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東京．最大規模店舖進駐

作為AEON Mall旗下第3間Outlet、樓高兩層的THE OUTLETS湘南平塚，總建築面積達67,000平方米，內裏約150間店舖中有4成由服裝品牌進駐，國際品牌選擇多不勝數，焦點有日本最大的New Balance專門店，日本代表則有BEAMS、.st及HAKKA等熱門選擇，而graniph亦在這裏開設了旗下最大、面積逾411平方米的分店。這裏亦有多間戶外用品品牌的大型店舖，當中主打露營及寵物用品的Snow Peak便在此設立了銷售面積達550平方米的分店，最驚喜係場內就連售賣雜貨的3COINS+plus亦有面積約650平方米的分店，包保讓大家逛及買個痛快！美食方面，美食廣場Food Forest內設有九州漢堡扒專門店「極味や」及得獎烏冬店「香川一福」等10間餐廳，亦有GODIVA Cafe及Starbucks等咖啡店，除了購物外，亦提供不少與運動及健康相關的體驗型項目，例如與球會湘南比馬合作設計了一個五人足球場，以及在廣場中央設置了300吋大屏幕直播不同賽事。Shopping完記得走到位於停車場天台的22米高觀景台Fuji Terrace，可遙望富士山及大山景色。

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大阪．Outlet商場大合併

另一話題購物熱點，必定是位於大阪府門真市的「三井Shopping Park LaLaport門真．三井Outlet Park大阪門真」！簡單講是三井不動產首次將三井Outlet Park及Shopping Park LaLaport兩個品牌合併起來，於一幢設施內集合了Outlet及商場。總建築面積達196,800平方米的設施共有4層，其中1樓和3樓是LaLaport部分，共有153間服裝及生活雜貨等商店，其中於日本再次開店的FOREVER21是焦點所在，不過更令人驚喜是1樓有佔地9,600平方米的飲食區「門真Umaimon街」，其中央位置設有由大阪日本橋的黑門市場認證的市場，你會看到精選肉類專門店牛兆、海產批發商深廣及咖喱店New Daruni等10多間黑門市場名店亦在此開設分店。2樓為Outlet部分，共有93間店舖，合計店舖面積為20,200平方米，包括有Polo Ralph Lauren及United Arrows等服裝店，同層亦有Ralph's Coffee等咖啡店。而4層為設有大草地、公園、舞台及遊樂場的「空之廣場」，可讓大小朋友在此偷閒一番。

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東京近郊．Shopping順便睇藝術品

東京近郊亦有一個OUTLET好去處，就是選址埼玉縣深谷市的深谷花園PREMIUM OUTLETS，位於秩父鐵道深谷花園站旁邊，佔地超過170,000平方米，有約140個品牌進駐，種類涵蓋服飾、運動用品、家品雜貨等，不少品牌更首次於日本開店，如樂器品牌KORG、高爾夫品牌 Ping等，有些更推出Outlet限定商品。餐廳種類多元化，共有40間，如設有露天茶座並歡迎寵物的上島咖啡店、以食材新鮮馳名的北海道壽司「函館 グルメ寿司 函太郎」、美國著名餐廳Eggs‘n Things、墨西哥菜Cafe Iguana MEXICAN GRILL等。不可錯過還有長瀞とガレ（Nagatoro et Galet），該店售賣由秩父製大豆烘焙黃豆粉配以鹿兒島出品烤番薯的軟雪糕，香甜美味。Outlet內更有日本首個以人氣雪條品牌「Gari Gari君」為主題的遊樂區域，並於各處更擺放了雕刻及藝術作品，都是雕刻之森藝術文化財團的珍藏品，在Food Lodge的玻璃上更會以光影投射出10位藝術家的作品，製造特別的光影效果。