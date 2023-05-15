Mercedes-Benz新世代E-Class　正式發表

風阻系數僅0.23Cd的新E-Class，新款3D面罩採用類似EQ純電車型的Black Panel設計，提供橫柵式經典款及陣點式三芒星現代款(因應所選車型會有不同)。

平治(Mercedes-Benz)全新一代E-Class早前發表。新E擁有降至僅0.23Cd的極低風阻系數，空氣動力學性能更勝上代。其車身長闊高為4,949×1,880×1,468mm，軸距增22mm，來到2,961mm的新水平，後排乘坐空間提升。注入高光黑色嵌件的新款3D面罩採用類似EQ純電車型的Black Panel設計，提供橫柵式經典款及陣點式三芒星現代款(因應所選車型會有不同)，另還提供會發光的面罩飾框選裝。LED頭尾燈亦換上新裝，其中新LED尾燈設計獨特，左右兩邊各設一大一小、遠睇似三角形的三芒星燈，強調系出名門身份。

車廂科技配置方面，不僅換上運算能力更快更強的中央電腦，並標準配備由主要由數碼儀錶及中央觸控屏組成的MBUX Superscreen 連大玻璃面，並提供專為副駕席而設多媒體顯示屏幕供選配。車上不少部件採用回收材料及可再生原材料製成，其中標準座椅便以未染色羊駝毛和回收材料製造的物料包裹，內裏的椅墊更是首次使用經認證的回收原材料製造。

提供6個版本，3款屬插電式混能(包括E300e、E300e 4MATIC及E400e 4MATIC )，其餘3款則是48V EQ Boost輕混能(包括汽油版E200及兩款柴油版E200 d)。其中3 款插電式混能版均車載由2.0L直四引擎、95kW電馬達、25.4 kWh高壓鋰電池及9G TRONIC自動波箱組成的第4代插電式混能技術，擁有逾100km純電續航力(WLTP)。E400e 4MATIC的綜合輸出功率及扭力分別280kW(約376hp)和650Nm， 0-100km/h加速可5.3秒完成。E300e和E300e 4MATIC的綜合輸出功率及扭力分別同為230kW和550Nm，完成 0-100km/h加速分別需6.4秒和6.5秒。綜合耗油量方面，E300e僅0.5-0.8L/100km(WLTP)，而E300e 4MATIC及E400e 4MATIC就同為0.6-0.9L/100km(WLTP)。至於充電時間，以55kW直流電(DC)快速充電，僅需約30分鐘便可充滿。