【又試遊魂】馮素波自爆切大腸　無綫主持賴彥妤：有乜秘訣

曾經在廣告中神還原「教主」Anson Lo的馮素波（波姐），最近在醫學健康節目自爆做過手術，切除5分之1的大腸，但負責訪問她的無綫主持賴彥妤，竟然問她「你有甚麼秘訣？」波姐當場被嚇到口窒窒，雖然賴彥妤立刻「補飛」，但這個不知是「攞景」還是「贈興」的冇腦提問，已經勾起不少人對賴彥妤「訪問黑歷史」的深刻回憶。

遠的不說，最近賴彥妤就訪問認愛邪教性侵受害者Maple的方力申，問他會否帶女友出席公開活動，還追問可有想過情侶檔接Job？令現場氣氛十分尷尬。

又例如去年母親節，賴彥妤竟然問已喪母的姜麗文如何慶祝，事後被網民罵她完全沒有做好採訪準備。

不過最經典都是去年聖誕訪問郭富城，賴彥妤完全沒留心城城提到會帶小朋友與家人去看燈飾，她在5秒後竟再問會否帶小朋友去，城城也忍不住回她：「剛剛才說了會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊來……」隱約感受到城城有點生氣。

一連幾次訪問「夢遊」，令人懷疑賴彥妤的能力，原是2021年落選港姐的她，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，可說是學霸一名，難怪網民說她是高分低能，但人誰無過，希望她能在錯誤中學習，往後想清楚才提問，少點說錯話。