毛舜筠爆《家有喜事》原演程大嫂　張國榮夾硬要同佢一對改角色

薛家燕的新城電台節目《開心大派對》中，特別邀請到毛舜筠（毛毛）當嘉賓，談到近年毛毛幾部電影都是飾演媽媽，令家燕覺得毛毛將媽媽的內心世界演演淋漓盡致，毛毛說：「若未生過小朋友，真的有點難演繹，如有啲未做過阿媽嘅人，會看得出佢係做緊媽媽，而唔係喺內裏掂到你。」

談到跟人氣男圑MIRROR成員合作，大讚幾位年輕人對工作夠熱誠，非常可愛。雖有人說她毋須經常讚鏡仔，但她就覺得全是發自內地感受：「同佢哋相處過幾個月，呢個係我真真正正嘅感受，否則我根本講唔出。」

家燕跟毛毛不經不覺已相識近半世紀，家燕憶述：「當年做《家燕與小田》時，張國榮係我哋節目嘅Supporting Artist，有一日黎小田就同我講話幫張國榮約毛舜筠出嚟，本來我以為係黎小田想乘機約我，點知原來張國榮求咗佢好耐，嗰陣時佢叫黎小田做契爺，之後佢又嚟搵我，叫我幫手約毛毛出嚟，我先至知點知，嗰晚黎小田架車喺毛舜筠屋企樓下等咗好耐，佢都未落嚟，後來黎小田打畀毛爸爸，張國榮又親自上佢屋企接佢。」

毛毛表示遲遲未赴約因當時要睡覺：「我唔想去，但我爸爸見小田又打嚟，張國榮特登上到嚟接我，於是就幫我搵埋衫，叫我點都出去坐吓。」最終4個人一齊去跳舞，但毛毛全晚都「嬲爆爆」，還埋怨張國榮為何早點給她要跳舞的心理準備，而且當晚她更覺得阻礙黎小田和家燕約會，最後還要張國榮送她回家。

之後，當哥哥跟毛姐再次相遇，是在拍《家有喜事》時。當年黃百鳴本想搵毛姐出演程大嫂的角色，但當他到加拿大跟張國榮談劇本時，哥哥要求毛姐跟他做一對，否則就不會演出。因此最終，毛姐才出演無雙表姐一角，這件事毛她也是後來才知道。而她跟哥哥的友情亦由此而昇華至另一階段，毛姐女兒也叫哥哥做「舅父仔」。