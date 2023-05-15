全民造星V︱花姐擔心陳蕾太偏心　睇死馮允謙唔識鬧人

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（15日）首播，第一集有人氣男圑MIRROR成員Lokman、AK走遍加拿大大街小巷，甚至上到雪山，成功覓得幾位極具潛質的男孩參與面試。另一邊廂，男圑ERROR成員肥仔及Dee諗出「屎橋」在商場舉辦「偽姜濤見面會」，望能吸引人流引起關注，二人更化身「全尼」及「肥濤」，令人笑爆嘴不得，亦有人因被騙而憤怒不已，幸好他們表現跳舞，又與觀眾合照謝罪，才能息民怨。二人再繼續到訪不同場所，包括舞蹈學院、模特兒學校、大學學院揀蟀。

至於香港賽區亦蓄勢待發，經理人花姐邀組合Ｃ AllStar成員陳健安、馮允謙（Jay）、陳蕾及韋羅莎（Rosa）會面，深入了解作為導師的看法及感受。安仔表示：「我係母愛型導師，做陪伴者嘅角色，陪住參賽者發掘優點，好似媽咪咁保護、照顧佢哋。」

花姐則擔心陳蕾會比較主觀，易出現偏心狀況，陳蕾稱：「其實每個人都有某種主觀，係冇辦法拎走，但會盡量保持客觀，就睇自己嘅喜好係咪能迎合觀眾嘅喜好。」而花姐形容Rosa個性豪邁，Rosa則指自己：「一向有嗰句講嗰句，但唔想做衰人，但喺節目內都會講真話，但希望唔好太過分。」

花姐最後取笑Jay太斯文、太Nice，睇死他難以管教參賽者及唔識鬧人，之後Jay Fung即場示範鬧人，令全場大笑。Jay說自己要成長，學識表達自己：「有好多嘢喺入邊都想拎出嚟，好想幫到參賽者。」