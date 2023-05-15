前夫捲入桃色糾紛！張雨綺引用《美人魚》對白掀集體回憶

內地女星張雨綺今日（15日）在社交平台分享自拍照，雖然相中的她封咪上陣，但卻引起網民熱議，因她留言：「出發，去法國，看看我的隊排到哪兒了（圖文無關）。」而這句留言是呼應她主演周星馳執導的電影《美人魚》的對白：「追我的人從這裏排到了法國。」掀起網民的集體回憶，網民留言笑說要買「黃牛」插隊：「你在中國就能看見了，還用去法國？」、「我幫張雨綺維持法國隊伍的秩序」、「我出雙倍價，站第一」、「幫我問問黃牛票行嗎？」

另外，今日有內地消息指，經歷兩段婚姻的張雨綺，其第二任前夫袁巴元捲入桃色糾紛，有一名叫「佐愛麗」的網民發文，聲稱有了袁巴元的骨肉，把小孩生下後，男方置之不理，本來她打算獨自撫養，但指男方誣衊她稱遭敲詐數千萬元，忍無可忍下要爆料！「佐愛麗」聲稱袁巴元有數億元的債務外，又指袁巴元向她說為了報復，而令她有孕：「他追了我大半年，覺得人挺好的，能堅持這麼久我以為是真愛，後來有一我懷孕了喝醉酒，他說過是因為他追我的時候沒有答應，凶過他，他就想讓我懷孕把我甩掉，報復我一下。我聽完一下清醒，他就說他開玩笑。」