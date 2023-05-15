口裏說討厭　床上玩到癲

女人總係口是心非，把口話唔鍾意，轉個頭就冧到爆！喺日本AV界嘅「大嫌情節」系列就係以此為題材，講述女主角本來好討厭某類男人，之不過被對方嘅床上雄風征服後，態度就180度轉變，愛到難捨難離！

快感覺醒

喺S1出品嘅《與討厭的性騷擾上司同房》入面，七森莉莉喺公司經常被男上司吉川先生性騷擾，如果唔係為咗保住飯碗，一早就鬧爆對方。有一日，吉川帶莉莉外出公幹，完事後卻趕唔切搭尾班車，兩人惟有去附近嘅溫泉旅館過夜，而莉莉被迫同吉川同房，跟住吉德露出狼相嚟個霸王硬上弓，起初莉莉覺得好難受，不過好快就變成極為享受，因為吉川嘅雄風強勁，令佢獲得前所未有嘅高潮快感，就係咁，莉莉同吉川連番激戰直到第二朝。

峰迴路轉

於Moodyz推出嘅《從同學聚會那晚開始》當中，一宮希帆參加舊同學聚會，原本成班人都玩得好開心，最衰就係其中一個男同學木聰成日搞事，令希帆覺得相當討厭。第二朝早，希帆醒來之後驚覺自己失身，更發現枕邊人竟然係木聰！原來喺聚會期間大家都飲醉咗，之後希帆被木聰帶到酒店開房，失身之餘更被拍下裸照！之後，木聰以裸照要脅希帆獻身，但估唔到希帆本身就係飢渴慾女，所以兩人一拍即合，上床瘋狂大戰，希帆更將木聰榨乾！

激戰辦公室

片廠Center Village製作嘅《M女專門店遇上女上司》，講打工仔秀俊成日都被女上司初音實責罵，心理同工作壓力都相為大，於是佢決定租間酒店房，再喺M女專門店搵個應召女郎發洩一下！點知嚟到嘅M女郎竟然係秘撈做風俗孃嘅初音實，呢次秀俊梗係有仇報仇啦！而初音實被秀俊捉住痛腳之後，惟有聽聽話話，更喺辦公室主動服侍對方，一來希望用身體嚟掩住秀俊把口，二來佢根本就好享受被玩弄嘅感覺。

簡評

喺3部作品中，本仙最鍾意七森莉莉主演嘅《與討厭的性騷擾上司同房》，因為莉莉樣靚身材正，見到佢對住男上司面露猙獰又厭惡嘅表情，感覺真係幾有過瘾，而佢被對方霸王硬上弓嘅時候，由難受變得享受嘅表情變化，的確演技一流，令作品可觀指數更高！