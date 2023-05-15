Tiger再執導演筒2個月起貨　好兄弟Lokman與AK兩肋插刀

藝人Tiger＠MIRROR最近獲邀為《第十七屆鮮浪潮國際短片節》拍攝開幕短片《是日精選》。這是Tiger繼MIRROR《破鏡》MV後，再次執導演筒，更獲兄弟們及圈中好友力撐，不收分文演出，而早前6場門票開售即被秒殺，大會今日宣布再加開7場，成績亮眼。

Tiger談到今次獲邀，簡單透露：「我之前喺加拿大放假時收到花姐（經理人）電話，一打嚟就係叫我拍片，而唔係問我拍唔拍。」接過電話後，他在兩個月內「由零開始」，度劇本、搵齊人開工拍攝，但因拍攝與車有關的題材，時間難免變得緊迫，難度也相對提高﹕「香港拍嘢Budget有限，冇咁多空間失誤，各樣嘢都要好精準去做！」他邀請了Lokman（楊樂文）兩肋插刀肩負起男主角重任，AK（江𤒹生）出任副導。

《是》片乃一部集黑幫世界、埋身肉搏及飛車追逐的短片，Tiger表示：「其實由細到大我都好想有一條片，不論演出或以任何形式參與，同車有關就好，難得今次可以有咁大空間，所以唔理，拍咗再算！今次除咗場口處理外，現場仲成隊crew咁多人，加上雙機拍攝，已經比我哋諗嘅Project又再大咗。」Tiger又感激擔任監製的花姐幫忙：「班底係花姐幫手碌卡，搵到好多好好嘅Crew幫手做呢件事，以呢個空間及資源，本來係好難做到呢個Scale嘅事，所以真係識人好過識字。」