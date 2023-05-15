容祖兒唔聲唔聲捧譚偉權舞台劇場　夢想同天后同場演出

天后容祖兒6年前在演藝學院舉行的《My Secret Live》再譽歸來，將在7月中一口氣開33場騷，在閉關操練前，祖兒日前去欣賞由譚偉權（Gary）主演的音樂劇《我們的青春日誌》，謝幕後祖兒更親到後台與一眾演員合照留念，並分享騷後感。Gary在社交網上載與祖兒合照，並寫：「好多謝Joey同埋佢嘅團隊嚟睇我哋演出，你喜歡就好喇，你係一個有影響力嘅表演者，有機會分享吓畀身邊嘅朋友仔，又或者行內朋友，推介下畀佢哋嚟睇，一傳十十傳百，咁就可以令更加多人認識同欣賞音樂劇。」

Gary表示當日他們開場時才知祖兒來捧場，他說：「係好興奮開心，我好鍾意佢表演同唱歌，以前都有買佢啲CD，謝幕後佢好好人，留低同我哋傾偈影相留念，我喺我哋演員群組，同事話佢認得我係邊個，我係非常開心，知道佢同導演講，佢以前讀中學都做過舞台劇，不過係喺後台負責道具，佢話自己都好想做舞台劇或音樂劇，我當然希望有機會同佢合作，雖然係渺茫，但唔緊要，就好似我哋咁要keep住夢想，或者有朝一日有奇迹出現。」

Gary透露《我們的青春日誌》音樂劇，由上年8月開始公演，到下星期就做了200場，他說：「真係眨吓眼，匪夷所思，我從事呢行超過30年，都未試過做一個舞台劇做咁多場，感覺係好特別，唔係好攰，但每一場都要有新鮮感係最難拿捏，係要好需要有呢個專業技巧先做到，我哋都會同劇團啲新演員傾，提醒佢哋每場都要keep住新鮮感，否則好難做到100、200，甚至300場，希望未來可繼續吸引更多觀眾來捧場，也希望有海外遊客來睇音樂劇。