隊友輪流「訓話」息風波︱AK Stanley不盲撐　姜濤接封口令

男團MIRROR人氣王姜濤早前在頒獎禮發表謝詞，被黃心穎男友泥鯭在網上留言寸爆，結果與「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）展開罵戰。姜濤懶理是非，偕幾位隊友飛往外地出騷，同隊的AK、Ian及Stanley則連日被追問事件，他們未有盲撐姜濤，只望事件早日平息。

姜濤早前出席ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》時發表感性宣言，逐一感激11位隊友，此舉遭樂隊RubberBand鼓手泥鯭狠批，之後大批「姜糖」作出反擊，RubberBand最終跪低道歉。事件連日持續發酵，但似乎無損姜濤的心情，前晚（14日）他與Anson Lo、Jer及Edan亮相馬來西亞一個音樂節，並以馬拉話與當地粉絲打招呼。姜濤打頭陣登場，以《Master Class》及《Dummy》展舞功及唱功，他們又合作演出《IGNITE+RUMOURS》，獲當地媒體形容為「炸爆舞台」，台下粉絲瘋狂「着魔」，而他們受訪時明言希望下次齊人到訪馬國。

「道歉有啲嚴重」

至於AK及Ian，前晚聯同陳蕾在亞博舉行《拉闊音樂會》。AK及Ian對「泥鯭事件」不欲多談，AK淡然表示：「每個人都有權利發表感受，阿姜都係，嗰個Moment佢對住我哋講佢想講嘅心底說話，我哋收到晒。如果喺流程上阻到大家，要講聲唔好意思。我哋唔評論泥鯭嘅評論，亦唔方便幫阿姜回應，或者喺呢件事上發表啲新嘅解釋。（對方已經道歉？）道歉似乎有啲嚴重喇，泥鯭可能覺得阿姜喺呢個場合講呢啲唔係幾適合，或者佢想畀個更加好嘅意見阿姜。今年頒獎禮都過咗，希望明年再做好啲啦！」

而Stanley昨日獨自出席公開活動，同樣被問到姜濤與泥鯭的風波，他亦幫理不幫親，語重心長說：「我都有私下同佢（姜濤）講，佢講咩都會有另一種說法，情願佢唔好講，講多謝就算，但又知道佢小朋友忍唔住，都叫佢下次小心啲，前輩嘅提點係啱嘅。」