【是日通勝】

農曆三月廿七

癸卯年 丁巳月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：動土、嫁娶、安床

忌：交易、出行、開倉

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、24、30

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

金牛座：各方面的運勢都不錯，要懂得感恩和知足。

雙子座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

巨蟹座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

獅子座：若伴侶不是你杯茶，斬纜對雙方都有好處。

處女座：勿讓自己變得財迷心竅，要多點為人設想。

天秤座：謀事需要顧及大局，不可太着眼個人利益。

天蠍座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

人馬座：飲食要節制，不應為了貪吃而令健康受損。

山羊座：思路清晰，處事恰當，在職場競爭佔先機。

水瓶座：好人唔怕做，自私自利會令好運離你而去！

雙魚座：愛情運最強，向暗戀對象表白，脫單在望。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）龍 狀態差

鼠：情緒不穩，抽空做運動，有助放鬆身心。

牛：工作變數大，易招惹是非，需謹言慎行。

虎：把全副心思放在工作上，易獲上司表揚。

兔：適合跟親朋好友聚會，將有意外收穫。

龍：是日沖煞，精疲力盡，身體易出現不適。

蛇：有伴侶者要好好控制脾氣，凡事多忍讓。

馬：貴人運強，與人洽談合作，成事機會高。

羊：事業運不穩，無論做甚麼都要醒醒定定。

猴：人緣佳，信心足，事業發展如虎添翼。

雞：忙個不停，壓力急升，易作出魯莽行為。

狗：心態正面，事業上迎來打破僵局的時機。

豬：真金不怕洪爐火，肯付出努力就有收穫。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

十二長生（下）

十二長生法有分為陽順行及陰逆行的法則，亦有謂陰生陽死、陽生陰死之道理，當中在五行上，甲木長生於亥，死於午；乙木長生於午，死於亥；丙陽火長生於寅，死於酉；丁陰火長生在酉，死在寅；戊陽土長生在寅，死在酉；己陰長生於酉，死於寅；庚陽生長在巳，死在子；辛陰金長生在子，死在巳；壬陽水長生在申，死在卯；癸陰水長生在卯，死在申。

當中以木作一例子，陽甲木長生在亥，沐浴在子，冠帶在丑，臨官在寅，帝旺在卯，衰在辰，病在巳，死在午，墓在末，絕在申，胎在酉，養在戍。

乙陰木長生在午，沐浴在巳，冠帶在辰，臨官在卯，帝旺在寅，衰在丑，病在子，死在亥，墓在戍，絕在酉，胎在申，養在未。

長生顧名思義有長命生長之意，若命中帶有長生而為喜用，不受破壞、沖剋的話，相信其人定必長壽健康了。但若有受刑、沖、破、害的話，雖為喜用，可能是帶病延年了。其中可能亦有一些例子，如當中之忌神為長生的話，便會是十分麻煩，長長地破壞了自己的運程，此時則宜有所破壞，減少對自己不利。