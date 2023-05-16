娛圈單打︱唔放閃即婚變　做女神真不易

內地娛樂圈美女如雲，能夠走紅都是國色天香，但若說舒服耐看，古裝女神劉詩詩肯定是佼佼者。粉絲盼了許久，終於盼到女神新作，她與劉宇寧主演的《一念關山》日前發布首條預告影片，既有武打場面，又大騷婀娜舞姿，令人期待。

香港觀眾對詩詩最熟悉的作品，肯定是她和老公吳奇隆的定情作《步步驚心》。她與「四爺」在這部經典穿越劇裏，上演了一段極之揪心的淒美愛情，結果二人從戲內愛到戲外，2015年拉埋天窗，2019年誕下兒子，彌補了未能在戲中開花結果的遺憾。

講開又講，內地許多當紅花旦都是科班出身，詩詩也不例外。她小四便考上北京藝術學校接受專業舞蹈訓練，15歲順利考入北京舞蹈學院芭蕾舞系；2004年她以芭蕾舞演員身份參演MV嶄露頭角，其後接演首部電視劇。之後一直載浮載沉，直到2010年拍攝《步步驚心》時來運轉，一炮而紅。

詩詩容貌清秀，不落俗套，加上舞蹈底子，演起古裝得心應手，因而有古裝女神的稱號。拍劇之餘，她近日與另一花旦趙麗穎入股成立影視製作公司，肥水不流別人田，顯見女神對事業野心不小。

當然，在八卦的娛樂圈，總是見不得別人好。近年詩詩和老公隔三差五就傳出婚變，今年生日，詩詩因為沒有戴婚戒，吳奇隆亦沒有在社交網祝福愛妻，加上有傳二人就兒子在台灣還是內地讀書意見分歧，於是又惹來閒言閒語。其實，不是每對明星夫妻都愛高調放閃，人人性格不同，詩詩和奇隆不嬲低調，大家也就無謂咁黑心了。